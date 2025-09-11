Nữ TP HCM đấu Á quân C1 nữ châu Á ngay từ vòng bảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nữ TP HCM đấu Á quân C1 nữ châu Á ngay từ vòng bảng

Quốc An

(NLĐO) - Các lá thăm may rủi của Cúp C1 nữ châu Á 2025-2026 đã đưa CLB nữ TP HCM gặp Á quân Melbourne City FC, Stallion Laguna FC và Lion City Sailors FC.

Chiều 11-9, những lá thăm may rủi Giải AFC Women's Champions League 2025-2026 (C1 nữ châu Á) đã xác định các đối thủ của CLB nữ TP HCM tại vòng bảng. Ở vòng đấu này, giải có sự góp mặt của 12 đội bóng thi đấu tập trung từ ngày 9 đến 23-11 tại Việt Nam, Trung Quốc và Myanmar.

Theo đó, đối thủ của cô trò Kim Chi tại bảng A là Stallion Laguna FC (Á quân VĐQG Philippines), Lion City Sailors FC (ĐKVĐ VĐQG Singapore) và Á quân Cup C1 nữ châu Á 2024-2025 là Melbourne City FC (ĐKVĐ VĐQG Úc).

Nữ TP HCM đấu Á quân C1 nữ châu Á ngay từ vòng bảng- Ảnh 1.

Trong số này, Stallion Laguna lần đầu tham dự giải đã vượt qua vòng loại và góp mặt ở vòng chung kết.

TIN LIÊN QUAN

Lion City Sailors FC với thất bại từ vòng loại mùa trước, trở lại và thi đấu đầy mạnh mẽ khi toàn thắng trước các đối thủ từ Malaysia, Kyrgyzstan và ĐKVĐ Jordan ở vòng loại năm nay.

Ở hai bảng đấu còn lại, ĐKVĐ Wuhan Jiangda Women's là chủ nhà bảng B, gặp các đối thủ Bam Khatoon FC, East Bengal FC và PFC Nasaf. Bảng còn lại của chủ nhà ISPE WFC sẽ tiếp đón Suwon FC Women, Tokyo Verdy Beleza và Naegohyang Women's FC.

Nữ TP HCM đấu Á quân C1 nữ châu Á ngay từ vòng bảng- Ảnh 3.

CLB nữ TP HCM sớm gặp thách thức trước Á quân của giải đấu

Thời gian thi đấu cụ thể của bảng A, tại Việt Nam được dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 19-11. Các trận đấu của bảng C tại Myanmar sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 15-11, bảng đấu tại Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 23-11.

Khép lại vòng bảng, tám đội bóng, gồm hai đội đứng đầu của mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba tốt nhất sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp. Các cặp đấu tứ kết sẽ diễn ra vào tháng 3-2026.

Bán kết và trận chung kết sẽ tập trung tại một địa điểm dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 23-5-2026.

Tin liên quan

CLB nữ TP HCM tiếp tục đăng cai vòng bảng C1 châu Á mùa 2

CLB nữ TP HCM tiếp tục đăng cai vòng bảng C1 châu Á mùa 2

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM tiếp tục đăng cai và làm chủ nhà của một trong ba bảng đấu tại AFC Women's Champions League 2025-2026 (Giải C1 nữ châu Á).

ĐKVĐ nữ TP HCM 1 thắng đậm ngày ra quân Giải nữ VĐQG

(NLĐO) - CLB TP HCM ra quân với chiến thắng 7-0 để giành ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 1 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cup Thái Sơn Bắc 2025.

Việt Nam vượt xa Thái Lan dù CLB nữ TP HCM thua ở bán kết Cúp C1 nữ châu Á

(NLĐO) - Thua 0-2 tại bán kết Cúp C1 nữ châu Á, đội TP HCM vẫn giúp bóng đá nữ Việt Nam lọt vào top 5 châu Á ở bảng xếp hạng CLB, bỏ xa Thái Lan và Philippines

nữ TP HCM C1 nữ châu Á AFC Womens Champions League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo