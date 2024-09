Nửa đầu năm 2024, VinFast bán được bao nhiêu xe?

Theo thông tin từ VinFast, trong quý II-2024, hãng xe này đã giao 13.172, tăng 44% so với quý I và tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, tổng số lượng xe được giao trong nửa đầu năm 2024 lên 22.348 xe, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số xe bán được trong quý II đã giúp công ty này thu về 357 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 33% so với quý trước.

VF 3 mở bán đã thu được doanh số lớn

Đà tăng trưởng của VinFast trong quý II phần lớn đến từ làn sóng chuyển đổi sang xe điện của thị trường Việt Nam, với mức tăng trưởng 108% so với cùng kỳ năm trước về số xe giao cho người tiêu dùng cá nhân.

VinFast cũng ghi nhận lỗ gộp 224 triệu USD trong quý II với biên lợi nhuận gộp âm 62,7%, nguyên nhân chủ yếu do dự phòng giảm giá trị tài sản ở mức 104 triệu USD, so với 5 triệu USD trong quý I.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính VinFast, khẳng định: "Kết quả kinh doanh quý II đã diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi. Sự tăng trưởng mạnh mẽ đến từ thị trường nội địa đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu thúc đẩy di chuyển điện hóa tại Việt Nam và củng cố vị thế của VinFast trên thị trường".