Thời sự Xã hội

Nửa đêm, ngàn người đi chợ Bích La cầu may

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Chợ đình Bích La chỉ họp một năm một lần nhưng thu hút hàng ngàn người dân và du khách gần xa tham gia

Từ đêm 18-2 đến sáng 19-2 (mùng 2 và mùng 3 Tết) hàng ngàn người dân và du khách đã tìm đến làng Bích La Đông (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để tham dự Lễ hội truyền thống Chợ đình Bích La xuân Bính Ngọ 2026.

Chợ đình Bích La chỉ họp một năm một lần, được tổ chức với 3 phần là phần lễ, phần hội và phần chợ.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức truyền thống, như: Lễ Túc yết, lễ Cáo Thần Hoàng, Bổn Thổ; lễ cầu Thần Kim Quy tại hồ nước trước đình Bích La; dâng hương và cầu nguyện trong năm mới của du khách...

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 1.

Dòng người đi chợ cầu may lúc nửa đêm. Ảnh: Quốc Thư

Chen chân đi Chợ đình Bích La lúc nửa đêm

Phần hội có các hoạt động giao lưu "Làng vui chơi, làng ca hát" của Bích La Ngũ Giáp; hội thi bài chòi, hội thi cờ tướng, viết chữ đẹp và các trò chơi dân gian.

Trong khi đó, phần chợ có các hoạt động viết thư pháp, trưng bày các sản vật địa phương, sản phẩm OCOP, trình diễn nặn tò he của các nghệ nhân…

Ngoài việc đắm mình trong không gian văn hóa tâm linh huyền ảo, du khách đến đây còn có thể mua được nhiều sản vật dân dã như trầu cau, chè tươi, rau củ, hương trầm, đồ thủ công… Điểm độc đáo của phiên chợ là người mua không mặc cả, người bán không nói thách, vì ai cũng quan niệm việc trao đổi là để lấy may mắn đầu năm.

Những năm qua, lễ hội không chỉ thu hút người dân trong làng Bích La Đông mà còn đón lượng lớn du khách từ các tỉnh, thành về tham quan, du xuân.

Dưới đây là những hình ảnh dòng người nườm nượp đi Chợ đình Bích La lúc nửa đêm:

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 2.

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 3.

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 4.

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 5.

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 6.

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 7.

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 8.

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 9.

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 10.

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 11.

Dòng người đi chợ cầu may tại Lễ hội chợ đình Bích La 2026 - Ảnh 12.

Lễ hội chợ đình Bích La được tổ chức vào dịp đầu xuân, là nét đẹp văn hóa lâu đời, gắn liền với đời sống tâm linh và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân địa phương. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, lễ hội này vẫn được gìn giữ, trao truyền và ngày càng được tổ chức trang trọng, quy mô, an toàn, văn minh.


