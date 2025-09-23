HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Nước cờ lạ" của Pep Guardiola

ĐÔNG LINH

Man City chưa từng chủ trương cầu hòa với bất kỳ ai, việc chịu chia điểm với Arsenal cho thấy "nước cờ lạ" trong tư duy chiến thuật của Pep Guardiola

Trận cầu tâm điểm vòng 5 Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man City bất phân thắng bại với tỉ số 1-1 (rạng sáng 22-9). Bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của Gabriel Martinelli giúp Arsenal giữ 1 điểm ở lại sân Emirates trong khi Man City vuột mất chiến thắng ngỡ đã cầm chắc trong tay.

Kéo thấp đội hình

Ngay từ đầu trận, khán giả nhận ra Man City không còn tuân thủ lối chơi pressing tầm cao hay chơi tấn công dồn ép đối thủ như thường khi. Sau bàn mở tỉ số từ pha phản công sắc bén do Erling Haaland thực hiện ở phút thứ 9, Pep Guardiola chỉ đạo cho các cầu thủ kéo thấp đội hình, tập trung bảo vệ thành quả. Kết thúc 90 phút, thống kê chỉ ra Man City kiểm soát bóng vỏn vẹn 32,8% - con số thấp chưa từng có dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha tại Premier League.

"Nước cờ lạ" của Pep Guardiola - Ảnh 1.

Donnarumma được thử nghiệm cho sự thay đổi đấu pháp chiến thuật của Man City. (Ảnh: ARSENALFC)

Đây là một "nước cờ lạ" nhưng hợp lý trong bối cảnh Man City vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc, lực lượng chưa đạt trạng thái sung mãn. Để thực thi kế hoạch "đóng cửa", Pep chọn Donnarumma bắt chính, bất chấp thủ môn người Ý vốn không thành thục việc chơi bóng bằng chân cũng như khó lòng bắt nhịp với lối chơi tấn công được triển khai từ vị trí người gác đền như người tiền nhiệm Ederson.

Lá chắn vững chắc

Sự khác biệt thể hiện rõ. Donnarumma không giỏi triển khai bóng như Ederson, nhưng anh lại là lá chắn vững chắc trong khung gỗ. Sở hữu chiều cao đến 1,96 m nhưng phản xạ cực nhanh, thủ môn người Ý nhiều lần hóa giải các pha tạt bổng từ Madueke hoặc Trossard. Anh chủ động lao ra cản phá bóng, chỉ huy hàng thủ và mang lại cảm giác an toàn cho hàng tứ vệ gồm Ruben Dias - Gvardiol - Khusanov - O'Reilly.

Trong hiệp 2, khi Arsenal dồn sức tấn công, Donnarumma trở thành nhân tố then chốt giữ vững thế trận. Những pha phát bóng dài của anh cũng giúp hàng thủ Man City tranh thủ tái tổ chức sau mỗi đợt vây hãm. Có thể nói, chính sự hiện diện của Donnarumma đã biến chiến thuật lùi sâu của Guardiola từ ý tưởng thành hiện thực trên sân cỏ.

Ba cú đấm giải vây đưa bóng ra khỏi vòng cấm, 4 lần phá bóng cùng 2 pha cứu thua trong vòng cấm, Donnarumma thực sự "làm khó" hàng công Arsenal, nhất là trong việc thực hiện các pha cố định thường thấy hòng gây sức ép lên tuyến phòng ngự Man City. Bàn thua từ pha kết thúc của Martinelli là bất khả kháng khi Donnarumma buộc phải "xuất tướng" khi hàng phòng ngự dâng lên quá cao.

"Cuộc chiến ngao cò"

Kết quả tại Emirates khiến Man City tụt lại so với nhóm đầu. Sau 5 vòng, họ mới có 7 điểm, xếp thứ 9. Đây là khởi đầu chậm chạp nhất của Man City ở đấu trường Ngoại hạng dưới thời Pep Guardiola. Nếu ví Arsenal và Man City là "cuộc chiến ngao cò" thì Liverpool chính là "ngư ông" ngồi thủ lợi, vững vàng ở ngôi đầu bảng khi các đối thủ mạnh níu chân nhau.

Thành công với chiến thuật được triển khai ở một trận cầu cụ thể, với một đối thủ cụ thể nhưng câu hỏi được đặt ra cho Man City: Liệu cách tiếp cận này có thể lặp lại nhiều lần trong mùa giải? Với một đội bóng được xây dựng để kiểm soát bóng, chơi tấn công thì việc lùi về quá sâu phòng ngự dễ khiến các cầu thủ mất đi sự tự tin và thói quen chủ động.

Donnarumma có thể gánh vác vai trò "lá chắn" trong vài trận lớn, nhưng anh không thể một mình che lấp những khoảng trống về bản sắc bóng đá của City. Sự thay đổi lối chơi mang tính chiến thuật, vừa để bảo toàn lực lượng vừa thử nghiệm cách tiếp cận khác trong một mùa giải đường dài. Tuy nhiên, việc từ bỏ phần nào bản sắc tấn công khiến Man City đánh mất sự chủ động.

Guardiola có lẽ hiểu rõ hơn ai hết. Ông đã chứng minh sự thực dụng khi cần, nhưng chắc chắn không muốn City đánh mất bản chất và sức mạnh làm nên tên tuổi một thế lực thực sự của bóng đá Anh và châu Âu.

Trận hòa tại Emirates, dù là sự khôn ngoan trong ngắn hạn nhưng cũng là lời cảnh báo trong dài hạn: Một Man City thụ động không thể duy trì vị thế thống trị và sự thực dụng có thể giúp họ tránh thua, nhưng việc từ bỏ kiểm soát bóng khiến sức mạnh tấn công suy giảm. 

Donnarumma đã chứng minh giá trị như một "lá chắn" đáng tin cậy, song Pep Guardiola sẽ phải cân nhắc kỹ nếu muốn tiếp tục theo đuổi cách chơi này ở các trận cầu lớn khác. Nếu Man City không sớm trở lại với hình ảnh quen thuộc, họ có thể bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch dù là ở bất kỳ mặt trận nào.

"Nước cờ lạ" của Pep Guardiola - Ảnh 2.


Tin liên quan

Man City chiêu mộ James Trafford, Pep Guardiola lập kỷ lục khó tin của giới cầm quân

Man City chiêu mộ James Trafford, Pep Guardiola lập kỷ lục khó tin của giới cầm quân

(NLĐO) - Man City hỏi mua thủ môn do chính mình đào tạo, khi đưa James Trafford quay lại sân Etihad sau 2 năm với mức giá kỷ lục của làng bóng Anh.

Pep Guardiola nhận bằng tiến sĩ danh dự Đại học Manchester trước ngày sang Mỹ

(NLĐO) - Đại học Manchester quyết định trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho Pep Guardiola vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực thể thao và đời sống cộng đồng

Pep Guardiola thừa nhận đối thủ khó nhằn nhất sự nghiệp, không phải Mourinho

(NLĐO) - Pep Guardiola chỉ ra Jurgen Klopp và Liverpool mới là đối thủ khó nhằn nhất ông từng đối mặt trong sự nghiệp.

Pep Guardiola Arsenal Man City Ngoại hạng Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo