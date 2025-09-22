Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu

Chứng kiến các "ông lớn" trong nhóm Big Six như Liverpool, Man United, Chelsea hay Tottenham gian nan vượt qua vòng đấu hết sức gian nan, người hâm mộ tiếp tục hướng về trận đại chiến ở London giữa Arsenal và Man City với hy vọng được trông chờ màn thư hùng thực sự hấp dẫn.



Arsenal tấn công áp đảo trước Man City nhưng...

"Kịch bản" màn so tài giữa đội quân của "hai người quen cũ" Mikel Arteta và Pep Guardiola không hề thiếu sự hồi hộp, nét kịch tính. Mới phút thứ 9, đội khách Man City đã vượt lên bằng bài phản công sắc lẹm và kết thúc với bàn mở tỉ số đẹp miễn chê sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Reijnders và Haaland.

Haaland mở tỉ số sớm cho Man City

Tiền đạo người Na Uy lạnh lùng dứt điểm tung lưới David Raya, tạo đà tâm lý cho đội khách. Dẫn bàn sớm, đoàn quân của Pep Guardiola chủ động lùi sâu, kiểm soát thế trận bằng khả năng giữ bóng chắc và pressing có tổ chức.

Hiệp một trôi qua trong sự bế tắc của Arsenal khi họ không tìm ra khoảng trống trước hàng thủ dày đặc của "The Citizens".

Những thay đổi nhân sự giúp Arsenal tạo được sự khác biệt

Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta điều chỉnh nhân sự, đưa Eberechi Eze và Bukayo Saka vào sân để tăng tính sáng tạo nơi tuyến giữa. Tốc độ và sự đột biến của Eze cùng với sự năng nổ của Saka đã giúp Arsenal dồn ép đối thủ nhiều hơn.

Tuy vậy, cũng phải đến những phút bù giờ, chủ nhà Arsenal mới làm được điều mong đợi.

Martinelli liên tiếp lập công cho "Phảo thủ"

Phút 90+3, Eze tung đường chuyền dài vượt tuyến và Martinelli thoát xuống trước khi thực hiện cú lốp bóng tinh tế, hạ gục thủ môn Donnarumma, ấn định kết quả hòa 1-1. Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự vỡ òa của khán giả Emirates.

Trận đấu cho thấy bản lĩnh của Arsenal với tinh thần chiến đấu bền bỉ. Dù bế tắc phần lớn thời gian, đoàn quân của Arteta không buông xuôi và được đền đáp bằng bàn thắng muộn.

Kết quả hòa 1-1 duy trì mạch bất bại của Arsenal trước Man City trong 5 lần chạm trán gần nhất, mà còn phản ánh sự cân bằng trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay: một Man City lạnh lùng, kỷ luật đối đầu với một Arsenal giàu khát khao và không ngừng vùng lên đến giây cuối cùng.

Man City không làm thỏa mãn sự trông chờ của người xem bởi sự thay đổi của Pep

Nhìn vào thống kê, Arsenal kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra sức ép liên tục trong hiệp hai. Tuy nhiên, sự vượt trội ấy không chuyển hóa thành nhiều cơ hội rõ ràng. Các mảng miếng tấn công của "Pháo thủ" vẫn nặng về đẩy bóng ra biên cho Saka hoặc Martinelli, thiếu sự đột biến ở trung lộ.

Nhiều cú sút từ xa hoặc pha căng ngang vội vã cho thấy Arsenal cầm bóng nhiều nhưng vẫn loay hoay trước hệ thống phòng ngự dày đặc của đối thủ.

Về phía Man City, Pep Guardiola cho thấy sự thực dụng hiếm thấy. Sau bàn mở tỉ số sớm nhờ Haaland, đội khách không tiếp tục pressing dồn dập như thường lệ mà chủ động lùi sâu, ưu tiên giữ khung thành an toàn.

Đây là sự thay đổi lối chơi mang tính chiến thuật, vừa để bảo toàn lực lượng, vừa thử nghiệm cách tiếp cận khác trong một mùa giải đường dài.

Tuy nhiên, việc từ bỏ phần nào bản sắc tấn công khiến Man City đánh mất sự chủ động, tạo điều kiện cho Arsenal ép sân.

Man City và Arsenal níu chân nhau

Kết quả hòa phản ánh thế giằng co giữa hai ứng viên vô địch, tạo cơ hội để "ngư ông" Liverpool ung dung ngồi hưởng lợi. Đội bóng của Arne Slot tự dưng nới rộng được cách biệt trên ngôi đầu khi chứng kiến hai đối thủ lớn tự níu chân nhau.

Cục diện ấy báo hiệu một mùa giải căng thẳng, nơi chỉ cần một lần do dự, cả Arsenal lẫn Man City, hoặc bất kỳ ứng viên nào, cũng đều có thể đánh mất lợi thế vào tay đối thủ nếu bỏ lỡ thời cơ.