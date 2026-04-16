Nước giếng khoan nhà dân đổi màu tím, bốc mùi hôi thối bất thường

Sáng 16-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã tới gia đình ông Bùi Văn Thủy (SN 1970; ngụ thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) để tìm hiểu thông tin nguồn nước sinh hoạt (giếng khoan) của gia đình ông bất ngờ đổi màu tím bất thường, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc khiến gia đình ông và khoảng hơn 20 hộ dân lân cận hoang mang, lo lắng.

Nước giếng khoan nhà ông Bùi Văn Thủy (thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) đổi màu tím bất thường khi bơm lên chậu. Ảnh chụp sáng nay 16-4

Tại đây, để chứng minh phản ánh của gia đình là đúng thực tế, bà Dương Thị Dung (SN 1975, vợ ông Thủy) đã bật máy bơm nước từ giếng khoan lên. Khi dòng nước đổ vào chậu, thông thường nguồn nước sinh hoạt sẽ có màu trong vắt, thế nhưng nước tuôn ra đều đổi thành màu tím, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc.

Theo bà Dung, hiện tượng nước có mùi bất thường xảy ra từ khoảng 15 ngày qua, tuy nhiên đến ngày 14-4 nước giếng khoan của gia đình bất ngờ đổi màu tím bất thường. "Hai ngày qua, khi gia đình bơm nước lên, nước xuất hiện màu tím đậm kèm theo mùi hôi thối không chịu được. Gia đình tôi không dám dùng, sau đó đã có báo cáo chính quyền thôn xã vào cuộc làm rõ"- bà Dung cho hay.

Không chỉ gia đình bà Dung mà nhiều gia đình ở dọc khe suối Dòng Sông cũng xảy ra tình trạng nước có mùi hôi thối, nước có màu tím đậm như nhà ông Thủy bà Dung. "Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý, nếu do nguyên nhân chủ quan gây ra, bà con cần được đưa đi khám bệnh chứ lâu nay ăn nguồn nước này rất lo lắng"- bà Dung và một số hộ dân nêu ý kiến.

Ngay khu vực máy bơm, nguồn nước khi bơm lên mặt cũng hiện lên 1 màu tím đậm, bốc mùi hôi thối nồng nặc

Không chỉ nguồn nước giếng khoan của hộ dân có màu tím, mà ghi nhận dọc khe suối Dòng Sông, nơi có 1 nhà máy giặt là và 1 trang trại heo (nằm sát khu dân cư), nước suối đổi màu đen sẫm bất thường, nhiều đoạn có màu tím, nước sủi bọt và bốc mùi hôi thối.

"Dòng suối từ trước tới nay trong xanh, bà con nhân dân thường ra đánh bắt cá, thế nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, khi các nhà máy về đây hoạt động, dòng sông này trở thành sông chết, không có cá tôm nào sống được do nguồn nước ô nhiễm"- anh Đinh Văn Thảo (ngụ thôn Quảng Trung) - nhà ở sát bờ sông cho hay.

Nguồn nước khe suối Dòng Sông cạnh 2 nhà máy cũng hiện rõ màu tím và màu đen sẫm. Ảnh chụp sáng 16-4

Nhiều người dân khi được hỏi không dám khẳng định nguồn nước ô nhiễm do đâu vì họ không có chuyên môn để kiểm tra, nhưng họ nghi ngờ nguồn ô nhiễm có thể xuất phát từ công ty giặt là và trang trại heo.

Ông Bùi Văn Toản, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Quảng Trung, cho biết ngay sau khi nắm bắt được sự việc ông và chính quyền xã đã trực tiếp tới xuống kiểm tra, đồng thời lấy mẫu nước để phân tích. "Qua quan sát bằng mắt thường, nước có màu tím đậm, bốc mùi hôi thối là đúng thực tế"- ông Toản nói.

Ông Bùi Văn Thủy bên dòng suối đổ màu tím ngay sau nhà và hình ảnh nhiều điểm nước đổi màu, sủi bọt trắng khắp khe suối

Cũng theo ông Toản, ngay trong ngày 15-4, UBND xã Thạch Quảng đã có thông báo cho 26 hộ dân sống gần suối Dòng Sông dừng sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi để sinh hoạt, chờ cơ quan chức năng có kết quả phân tích để làm rõ nguyên nhân.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Tống Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, khẳng định việc nước đổi màu tím bất thường tại hộ gia đình ông Toản, bà Dung là đúng thực tế và đã cử bộ phận chuyên môn phối hợp với công an kiểm tra, xác minh hiện tượng, đồng thời báo cáo sự việc tới Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa để lấy mẫu nước, làm rõ nguyên nhân.

Clip nguồn nước của hộ gia đình ông Bùi Văn Thủy đổi màu tím bất thường

"Qua kiểm tra bước đầu, nguồn nước đổi màu tím bất thường được công ty giặt là nhận trách nhiệm, trong khi mùi hôi thối đang chờ cơ quan chuyên môn làm rõ. Trước mắt, để người dân có nước sinh hoạt để dùng, công ty giặt là đã hỗ trợ gia đình ông Thủy và các hộ dân 20 bình nước (loại 20 lít) để sinh hoạt, còn việc tắm giặt thì người dân chủ động tới gia đình bà con có nguồn nước không bị ảnh hưởng để tắm giặt"- ông Vang cho hay.

Hiện, nguyên nhân nguồn nước đổi màu tím bất thường, có mùi hôi thối đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc làm rõ.