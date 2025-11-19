HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Nước lũ dâng cao kỷ lục, Gia Lai khẩn cấp sơ tán hàng ngàn người dân trong đêm

Đức Anh

(NLĐO) - Lũ lớn bất ngờ đổ về trong đêm ở Gia Lai khiến phường Quy Nhơn Bắc bị cô lập hoàn toàn, trong khi đó phường Quy Nhơn Nam xuất hiện sạt lở nguy hiểm.

Đêm 18-11 đến rạng sáng 19-11, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai cùng lực lượng địa phương đã thức trắng, ngâm mình trong dòng nước lạnh để đưa người dân phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam đến nơi an toàn.

- Ảnh 1.

Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều hộ dân phường Quy Nhơn Bắc trở tay không kịp.

Sống mấy chục năm mà chưa bao giờ thấy nước lũ cao như vậy!

Tại phường Quy Nhơn Bắc, nước lũ dâng nhanh, cuồn cuộn từ sông Hà Thanh đổ về khiến toàn bộ 16 khu phố bị cô lập, hàng ngàn hộ dân chìm trong biển nước. 

Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết các khu phố 2, 3, 4 là những nơi bị ngập đầu tiên trong ngày 18-11. Đến chiều tối, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến toàn bộ phường ngập sâu.

"Các khu phố phía Nam đường Đào Tấn và phía Bắc đường Hùng Vương ngập nặng nhất. Khoảng 10.000 hộ dân bị ảnh hưởng, phường đã di dời hơn 3.000 hộ đến nơi an toàn. Ngoài ra, chúng tôi còn di dời gần 40 hộ ở khu vực núi Hòn Chà có nguy cơ sạt lở" - ông Diễn thông tin.

Tại khu phố 10, ông Lê Huy Toàn (45 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cơn lũ lịch sử. "Sống mấy chục năm ở đây mà chưa bao giờ thấy nước lũ cao như vậy. Nhà tôi ngập gần lút mái. May chiều qua cả nhà chạy kịp sang nhà người bà con, nhưng những nhà kề bên vẫn còn vài người chưa ra được, giờ tôi lo lắm. Chỉ mong nước rút để mọi người được an toàn" - ông Toàn nghẹn giọng.

- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng Gia Lai kịp thời ứng cứu hàng ngàn người dân phường Quy Nhơn Bắc đến nơi an toàn

Nhiều điểm sạt lở nguy hiểm

Không chỉ ngập lũ, mưa lớn còn gây ra nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tại phường Quy Nhơn Nam. Phường đã khẩn cấp sơ tán 42 hộ với 148 nhân khẩu trong đêm 18-11.

Theo thống kê, có 9 điểm sạt lở lớn tại các tổ 8 (khu phố 8); tổ 1A, 1B (khu phố 12); tổ 7C (khu phố 26); tổ 20B (khu phố 27); tổ 49 (khu phố 30); tổ 50 (khu phố 31); tổ 61 (khu phố 32) và tổ 17B (khu phố 23).

Phường Quy Nhơn Nam đã kích hoạt phương án ứng phó mưa lũ cấp độ 3.1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trên Quốc lộ 1D, nhiều điểm sạt lở khiến nước từ núi tràn ra đường, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng được huy động để khắc phục khẩn cấp.

- Ảnh 4.

Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D đoạn thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Thượng tá Khương Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng quân đội đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện như xe thiết giáp, ca nô, xe vận tải chuyên dụng để ứng cứu.

"Mặc dù trời tối, nước rộng mênh mông nhưng nhờ chuẩn bị trước và được người dân hỗ trợ chỉ đường, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng để đưa được nhiều người dân ra khỏi vùng nguy hiểm" - Thượng tá Tuấn nói.

Mưa to gây ngập lụt, Gia Lai kích hoạt kịch bản phòng chống lũ

Mưa to gây ngập lụt, Gia Lai kích hoạt kịch bản phòng chống lũ

(NLĐO) - Mực nước các sông ở Gia Lai vượt báo động, chính quyền tỉnh kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, sơ tán người dân vùng nguy hiểm.

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực ở Gia Lai, hàng trăm hộ dân bị cô lập

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã khiến nhiều khu vực hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai ngập sâu và giao thông bị chia cắt

Gia Lai nước lũ dâng cao
