Thời sự

Nước lũ đổ về, trên 300 hộ dân ở Gia Lai đang bị chia cắt

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi mưa lớn đổ về, trên 300 hộ dân ở Gia Lai tiếp tục bị chia cắt do ngầm tràn dẫn vào làng bị ngập sâu dưới nước lũ.

Sáng 6-9, ngầm tràn dẫn vào làng Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục ngập sâu 1,5 m khiến 341 hộ dân trong làng tiếp tục bị chia cắt.

Đây là lần thứ 2 trong hơn một tuần ngôi làng này bị ngập.

Nước lũ đổ về khiến trên 300 hộ dân ở Gia Lai bị chia cắt

Ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết tối 5-9, trên địa bàn mưa to, kéo dài. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, nước dâng cao, ngập ngầm tràn thôn Mơ Nang 2. Nước ngập sâu 1,5 m tại ngầm tràn, chia cắt con đường dẫn vào thôn, khiến 341 hộ dân của thôn bị chia cắt.

Tại hiện trường, khu vực ngầm tràn, nước chảy mạnh, người dân tập trung hai bên để theo dõi, chờ nước rút.

Để đảm bảo an toàn, xã Ia Pa đã chỉ đạo lực lượng công an chốt chặn hai đầu ngầm, không cho người dân qua lại. Đồng thời, yêu cầu thôn theo sát đời sống bà con, nếu có nhu cầu về nhu yếu phẩm thì báo xã để kịp thời cung ứng; trường hợp người dân đau ốm nặng sẽ được tổ chức đưa đi cấp cứu ngay trong thời gian bị cô lập.

Nước lũ đổ về Gia Lai , 341 hộ dân bị chia cắt trong mưa lớn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đóng chốt hai bên ngầm, khuyên người dân không vượt nước lũ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 29-8, do mưa lớn, ngầm tràn bị ngập làm trôi đất đá, cô lập người dân thôn. Sau khi nước rút, xã huy động hơn 50 người san gạt, gia cố ngầm để thông tuyến. Tuy nhiên, ngầm vừa được gia cố thì nay lại tiếp tục ngập sâu 1,5 m.

Khuyến cáo người không vượt nước lũ

Trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 5-9 đến 4 giờ sáng 6-9), địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại một số xã, phường trên địa bàn.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân không nên vượt các đập tràn, sông suối khi nước lũ dâng cao để đi nương rẫy.


