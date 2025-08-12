HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đưa 40 hộ dân bị cô lập khỏi rốn ngập ở Đà Lạt đến nơi an toàn

Trường Nguyên

(NLĐO) - Chính quyền địa phương hỗ trợ mọi người đến ở tại tại một số điểm, chờ nước rút để trở về dọn dẹp nhà cửa

Ngày 12-8, cơn mưa kéo dài gần 3 giờ trên địa bàn các phường trung tâm Xuân Trường – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngập cục bộ nhiều khu vực, đặc biệt là những nơi trũng thấp.

Đưa 40 hộ dân bị cô lập khỏi rốn ngập ở Đà Lạt đến nơi an toàn- Ảnh 1.

Trẻ em được di dời khỏi nơi ngập nặng trong hẻm 28 Lữ Gia.

Trong đó, tại hẻm 28 Lữ Gia (phường Lâm Viên – Đà Lạt), do trũng thấp nên nước dâng nhanh khiến khoảng 40 hộ dân bị cô lập với xung quanh, trong đó có nhiều trẻ em, người lớn tuổi.

Lực lượng chức năng phường Lâm Viên – Đà Lạt nhận thông tin, cùng với lực lượng Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa những người mắc kẹt vượt qua khu vực ngập nặng đến nơi an toàn; hàng chục hộ dân khác trong hẻm cũng được vận động đến nơi khác chờ nước rút.

Chiều 12-8, tại khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) xuất hiện trận mưa rất lớn gây ngập cục bộ nhiều nơi, trong đó có khu dân cư với hàng chục nhà dân bị nước lũ dâng cao, lực lượng chức năng phải tổ chức giải cứu.

Đưa 40 hộ dân bị cô lập khỏi rốn ngập ở Đà Lạt đến nơi an toàn- Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ đưa các hộ dân đến nơi an toàn.

Theo thống kê, khu vực nước ngập sâu với khoảng 40 hộ dân – hàng trăm nhân khẩu được hỗ trợ đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương hỗ trợ mọi người đến ở tại tại một số điểm, chờ nước rút để trở về dọn dẹp nhà cửa.

Trong cơn mưa cùng ngày, tại quán cà phê Tây Hồ (phường Xuân Trường – Đà Lạt) xảy ra vụ sạt lở taluy khiến 2 người (1 nam, 1 nữ) tử vong. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường khác như Phan Đình Phùng, Thánh Mẫu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lữ Gia, Trần Quốc Toản… ngập nặng.

Tin liên quan

Hai người tử vong trong vụ sạt lở quán cà phê ở phường Xuân Trường – Đà Lạt

Hai người tử vong trong vụ sạt lở quán cà phê ở phường Xuân Trường – Đà Lạt

(NLĐO) - Quán cà phê Tây Hồ xảy ra sạt lở bờ ta luy, vùi lấp 2 người cùng sinh năm 2009, ngụ huyện Đơn Dương cũ

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8

(NLĐO) - Trận mưa lớn kéo dài gần 3 giờ chiều 12-8 khiến nhiều tuyến đường các phường trung tâm Đà Lạt ngập nặng.

Quốc lộ nối Mũi Né - Đà Lạt: Địa phương kêu thiếu máy móc, chủ đầu tư nói thiếu mặt bằng

(NLĐO) - Tuyến Quốc lộ 28B hơn 1.400 tỉ đồng nối Mũi Né - Đà Lạt đang gặp một số vướng mắc về mặt bằng lẫn công tác thi công

