Nước lũ về nhanh, hàng chục ghe thuyền bị cuốn trôi, ngập hơn 1.000 căn nhà

Mưa lớn trên thượng nguồn từ chiều tối 3-12 khiến hồ Sông Lòng Sông buộc phải xả lũ với lưu lượng lên đến 1.200m³/giây trong đêm, gây ngập úng diện rộng và làm thiệt hại nhiều tài sản ở vùng hạ lưu.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng), nước lũ đã làm 13 chiếc thuyền chìm, 25 chiec1 thuyền đứt neo trôi tại cửa cảng Liên Hương.

Ngoài ra, nước lũ cũng gây ngập hơn 100ha đất nông nghiệp thuộc khu vực hai bên bờ Sông Lòng Sông, làm trôi một số vật nuôi.

Tàu thuyền của ngư dân Liên Hương bị nước lũ cuốn trôi



Tại thôn 1 và thôn 2 Phước Thể, hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu từ 1–1,5m. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên 30 tỉ đồng.

Không chỉ tại khu vực Tuy Phong cũ, rạng sáng 4-12, nước sông Cà Ty dâng cao, chảy siết, làm đứt dây neo nhiều thuyền thúng của ngư dân Phan Thiết neo đậu dọc hai bờ sông.

Một số chủ thuyền kịp phát hiện, chạy theo giữ lại, số còn lại bị nước lũ cuốn trôi ra biển.

Liên quan đến tình hình xả lũ, Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận cho biết hiện mực nước hồ Sông Quao đã lên cao trình +91,05m, vượt mực nước dâng bình thường 0,88m.

Để bảo đảm an toàn hồ chứa, từ 8 giờ sáng 4-12, đơn vị bắt đầu tăng lưu lượng xả từ 500 lên 600m³/giây, và dự kiến đến 10 giờ sẽ tiếp tục tăng lên 700m³/giây, tùy lượng nước về hồ.

Công ty đề nghị các xã, phường vùng hạ du khẩn trương thông báo người dân chủ động di dời, phòng tránh, bảo đảm an toàn khi lưu lượng xả tiếp tục tăng.