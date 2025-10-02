Nước mắt và tiếng thở dài

9 người thiệt mạng và 24 người bị thương, hàng chục ngôi nhà sập đổ tan hoang.

Quỹ Nhất là xã thiệt hại nặng nề nhất về người với 4 người chết và 4 người bị thương. Khung cảnh khắp nơi hoang tàn, nhà sập, cây cối gãy đổ. Một trong những nạn nhân là bà Trần Thị Râng (SN 1950). Mọi lần có bão, bà thường đến nhà các con nhưng lần này nghĩ bão không ảnh hưởng trực tiếp nên bà ở lại. Căn nhà cấp 4 đã sập hoàn toàn, vùi lấp bà trong đống gạch vữa. Chị Trần Thị Chiên, con gái bà, nức nở: "Anh em chúng tôi vẫn không tin mẹ đã rời xa theo cách như thế. Giờ chỉ biết tự trách mình vì dự định tháng sau làm lại căn nhà cho mẹ đã không kịp".

Nhà bà Võ Thị Tình tan hoang sau bão số 10Ảnh: THANH NGA

Sau bão số 10, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Lam dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng vùng hạ lưu Nghệ An, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Ngày 1-10, tại các xã ven sông Lam như Lam Thành, Hưng Nguyên Nam… nhiều khu dân cư bị nhấn chìm. Nước dâng cao 2 - 3 m, có nơi ngập sâu tới 5 m. Người dân hối hả đưa gia súc, gia cầm lên đê tránh lũ, dựng lán tạm trú ngụ.

Sau 2 cơn bão số 5 và số 10 liên tiếp, người dân xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) rơi vào cảnh tan hoang, kiệt quệ. Nhiều gia đình vừa sửa lại nhà cửa sau cơn bão trước thì cơn bão sau ập đến phá hủy tất cả, khiến họ trắng tay. Cụ thể như nhà bà Tô Thị Quẩn, bà Võ Thị Tình bị tốc mái, sập tường hoàn toàn.

Thiệt hại kinh tế 8.780 tỉ đồng Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tính đến 17 giờ ngày 1-10, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng khiến 54 người chết và mất tích; 140 người bị thương. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại một số địa phương ước tính 8.780 tỉ đồng, trong đó riêng Hà Tĩnh thiệt hại khoảng 6.000 tỉ đồng... L.Thúy







