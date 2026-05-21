Sức khỏe

Nước uống nhiễm vi nhựa: 2 bước loại bỏ cực đơn giản

Anh Thư

(NLĐO) - Một thói quen cũ có thể là cách hiệu quả nhất để giải quyết tình trạng nguồn nước uống bị vi nhựa xâm nhập.

Ngày càng nhiều các nghiên cứu cho thấy vi nhựa đã xâm nhập vào đời sống theo nhiều phương diện, bao gồm cả nguồn nước máy mà chúng ta sử dụng để ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Điều này gây nên không ít lo lắng, bởi một số nghiên cứu khác đã liên kết tình trạng vi nhựa xâm nhập cơ thể với nhiều vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Science & Technology Letters, bạn có thể dễ dàng hạn chế điều đó nhờ cách xử lý nước uống.

Nước máy nhiễm vi nhựa: 2 bước loại bỏ cực đơn giản - Ảnh 1.

Nguồn nước uống nhiễm vi nhựa đang là vấn đề gây đau đầu cho các nhà khoa học - Ảnh minh họa: HARVARD HEALTH

Theo Science Alert, nhóm tác giả dẫn đầu bởi kỹ sư y sinh Zimin Yu từ Đại học Y khoa Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết một cách xử lý nước uống "truyền thống" có thể giúp loại bỏ vi nhựa hiệu quả.

Ngày nay, nguồn nước uống ở nhiều nơi được xử lý nhờ các hệ thống lọc tiên tiến.

Nhưng theo nghiên cứu mới này, để lọc bỏ vi nhựa hiệu quả nhất, bạn nên đun sôi nước trước.

Trong thí nghiệm, các tác giả chỉ ra rằng khi đun sôi nước, các hạt vi nhựa cùng với khoáng chất hiện diện bên trong nước tăng cường kết tủa.

Các mảng kết tủa bao gồm vi nhựa bám vào khoáng chất này thường lắng đọng dưới đáy bình và dễ dàng được lọc bỏ bởi các hệ thống lọc thô sơ nhất như lưới thép không gỉ dùng để lọc trà.

Hiệu quả lọc bỏ vi nhựa từ phương pháp này có thể đạt từ 34%-90% đối với các loại "nước cứng", tức nước giàu khoáng chất và hay để lại cặn dưới đáy bình đun.

Đối với nước mềm (ít khoáng chất), hiệu quả lọc bỏ vi nhựa vẫn đạt khoảng 25%.

"Các hạt nano/vi nhựa  trong nước máy thoát ra từ các hệ thống xử lý nước tập trung đang ngày càng trở thành mối lo ngại toàn cầu, vì chúng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người thông qua việc uống nước" - các tác giả cảnh báo.

Vì vậy, phát hiện thú vị nói trên có thể cung cấp một giải pháp đơn giản để giảm thiểu lượng vi nhựa mà con người hấp thụ qua nước uống, từ đó giảm nguy cơ các vấn đề sức khỏe mà khoa học nghi ngờ rằng chúng có thể thúc đẩy.

Nhiều mẫu muối gia vị được khảo sát có nhiễm vi nhựa

(NLĐO) - Nghiên cứu khảo sát ô nhiễm vi nhựa trong một số mẫu muối gia vị thu mua tại TP Hà Nội đầu năm 2022, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy các vi nhựa ô nhiễm

Mối nguy từ ô nhiễm hạt vi nhựa

Không chỉ hứng chịu ô nhiễm từ các nguồn nước thải chưa qua xử lý, sông Sài Gòn và rất nhiều kênh, rạch trên địa bàn TP HCM đang chứa hạt vi nhựa có khả năng gây hại cho sức khỏe

Nhiều nước đã cấm hạt vi nhựa trong mỹ phẩm, khi nào đến Việt Nam?

Từ ngày 1-1-2020, Bộ Y tế Thái Lan thông báo sẽ cấm nhập khẩu, sản xuất và bán các mặt hàng mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa.

