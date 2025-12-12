Nuôi tôm siêu thâm canh – tri thức tạo đột phá

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông Nguyễn Chí Linh (56 tuổi; ngụ ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) còn tích cực hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm cho hàng chục nông dân để mọi người cùng làm giàu trên quê hương. Với những thành tích đạt được, ông Linh ngoài nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành chức năng địa phương thì còn vinh dự được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Quyết tâm thoát nghèo

Ông Linh sinh ra trong một gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn và đông anh chị em tại ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (cũ).

"Gia đình tôi hồi đó chỉ có hơn 1ha đất trồng 1 vụ lúa mùa trong năm. Cha mẹ tôi dù làm cực nhọc quanh năm nhưng cũng chỉ đủ lo cái ăn, cái mặc cho 8 người con. Thấy cha mẹ vất vả, ngay từ nhỏ tôi đã có quyết tâm làm giàu để thế hệ con cháu không phải chịu cực khổ như mình" – ông Linh bộc bạch.

Năm 1990, sau khi học hết cấp 3, ông Linh phải rời ghế nhà trường về nhà phụ giúp cha mẹ lo chuyện đồng áng và bắt đầu lao vào cuộc sống mưu sinh. Để có thêm thu nhập, chàng thanh niên trẻ Nguyễn Chí Linh còn làm thêm nghề chạy xe ôm để kiếm sống.

Ông Nguyễn Chí Linh từ một người có hoàn cảnh khó khăn trở thành tỉ phú với mô hình nuôi tôm siêu thâm canh

Cũng như bao thanh niên khác trong vùng, năm 1994, ông Linh gặp và kết duyên với cô thợ may ở cùng xã là bà Trần Thanh Nhàn. Sau đám cưới, tài sản duy nhất của đôi vợ chồng trẻ chỉ là cái nền nhà khoảng 1.000m2 được cha mẹ cho để xây dựng tổ ấm.

"Gia đình nhỏ chúng tôi luôn đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc hơn khi 2 đứa con lần lượt chào đời. Bên cạnh niềm vui khi đón thành viên mới là sự trăn trở làm sao để có tiền chăm sóc và lo cho chúng được ăn học tới nơi tới chốn" – bà Nhàn nhớ lại.

Lúc này, bà Nhàn mở tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ và nhận may quần áo tại nhà còn ông Linh thì suốt ngày đêm kiếm tiền bằng nghề chạy xe ôm. Sau nhiều đêm thức trắng suy tính, năm 1995, ông Linh bàn với vợ rồi quyết định gom hết vốn liếng tích lũy đi mua tôm nguyên liệu của người dân trong vùng rồi bán lại cho các cơ sở thu mua lớn hơn để kiếm lời.

"Do vốn ít nên tôi chỉ mua được vài chục kg tôm nguyên liệu/ngày. Tuy nhiên, công việc trên cũng mang về lợi nhuận khoảng 50.000 đồng/ngày. Chính quyết định gom hết vốn liếng "đánh cược" với nghề thu mua tôm nguyên liệu này đã giúp gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập ổn định, vươn lên phát triển trong những năm sau đó. Thời điểm đó, vợ chồng tôi tích lũy mỗi tháng được vài trăm nghìn đồng, tương đương 1 chỉ vàng" – ông Linh cười nói.

Không lâu sau, ông Linh dùng toàn bộ số tiền tích góp được mua 1 ha đất bởi đối với lão nông này thì không có gì quý hơn khi có được tư liệu sản xuất là đất đai.

Làm giàu trên quê hương

Năm 2002 được xem là mốc thời gian đánh dấu bước "chuyển mình" của gia đình ông Nguyễn Chí Linh. Khi này, chính quyền địa phương có chủ trương cho chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tôm ở huyện Đông Hải (cũ) và 1 phần diện tích từ phía nam Quốc lộ 1 hướng ra biển.

Với 1 ha đất vừa mua được, người nông dân này đã quyết định thuê cơ giới đào 4 ao nuôi tôm công nghiệp theo kiểu truyền thống (nuôi ao đất – phóng viên). Lần này, vận may tiếp tục mỉm cười với vợ chồng ông Linh khi các vụ nuôi liên tiếp trúng đậm và đem về nguồn thu cho gia đình hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Với cách nuôi hiện đại, tôm thẻ chân trắng của ông Linh chỉ sau 3 tháng đã đạt trọng lượng 22 con/kg

Theo nhiều lão nông có thâm niên trong nghề nuôi tôm ở Cà Mau, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh có ưu điểm là hạn chế dịch bệnh, nuôi được nhiều vụ trong năm, cho năng suất và lợi nhuận cao.

Cụ thể, nuôi tôm công nghiệp bằng hình thức truyền thống thường chỉ được 1 hoặc 2 năm thì đất sẽ bị nhiễm khuẩn kéo theo tôm nuôi dễ bị bệnh, chậm lớn… dẫn đến lợi nhuận không cao hoặc rơi vào cảnh thua lỗ. Nuôi tôm siêu thâm canh phải đầu tư bạt lót ao nuôi; lưới lan (vừa che được nắng, hạn chế tảo, ngăn được chim, cò mang mầm bệnh xuống ao nuôi); ao lắng nước; ao chứa nước thải… nên chi phí đầu tư cao. Cách nuôi này áp dụng khoa học – công nghệ mới vào quá trình sản xuất nên không chỉ giảm công lao động mà còn mang lại hiệu quả cao, ít rủi ro.

Nhận thấy mô hình nuôi tôm công nghiệp đang phát triển mạnh tại Cà Mau, với sự nhạy bén của mình nên ông Linh đầu tư vào lĩnh vực mới là buôn bán thức ăn nuôi trồng thủy sản. Quyết định này đã đem lại nguồn thu cho vợ chồng ông mỗi năm hơn 300 triệu đồng.

"Từ 1 ao lót bạt nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh ban đầu, đến nay tôi đã có hàng chục ao nuôi trên diện tích khoảng 50 ha và mang về lợi nhuận hàng năm trên 10 tỉ đồng sau khi trừ hết chi phí. Quyết tâm làm giàu cộng với tinh thần không ngừng học hỏi, không lùi bước trước khó khăn là một trong những yếu tố giúp tôi được thành công như hôm nay" – ông Linh phấn khởi nói.

Từ nghèo khó đi lên nên ông Linh luôn sẵn sàng giúp đỡ những người có cùng chí hướng để mọi người có thể vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình. Từ năm 2016 đến nay, ông Linh hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm thẻ trải bạt công nghệ cao cho nhiều hộ dân trong vùng. Đối với những trường hợp không có vốn đầu tư, ông Linh giúp họ bằng cách bỏ tiền ra làm ao, lót bạt… còn người dân chỉ cần hùn đất. Đến khi thu hoạch, sau khi trừ hết chi phí lợi nhuận sẽ được chia 50/50.

Đến thời điểm hiện tại, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của ông Linh đã được áp dụng liên kết với hàng chục hộ dân, quy mô nuôi lên đến 100ha, giúp cho nhiều gia đình trở nên khá giả.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết đến cuối năm 2025 địa phương có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 424.377 ha, trong đó diện tích nuôi tôm 417.992 ha, chiếm hơn 55% diện tích nuôi tôm cả nước. Sản lượng thủy sản đạt hơn 1,2 triệu tấn, trong đó sản lượng tôm đạt 565.631 tấn, chiếm gần 45% sản lượng tôm cả nước với kim ngạch xuất khẩu đạt hàng tỉ USD. Thời gian tới, bên cạnh quy hoạch vùng sản xuất tập trung theo lợi thế sinh thái thì ngành chức năng Cà Mau còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, áp dụng AI và dữ liệu vào trong quá trình quản lý sản xuất, triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử toàn chuỗi cũng như xây dựng trung tâm dữ liệu vùng tôm – lúa. Đồng thời, đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là hệ thống thủy lợi hai chiều, cảng cá, nhà máy chế biến và trung tâm logistics thủy sản; phát triển thương hiệu tôm sinh thái Cà Mau; mở rộng thị trường xuất khẩu thúc đẩy hợp tác quốc tế cũng như hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực và khuyến khích đầu tư tín dụng xanh, bảo hiểm nông nghiệp, hợp tác công – tư. "Để tạo đột phá, ngành tôm phấn đấu mở rộng mô hình nuôi siêu thâm canh công nghệ cao lên 10.000 ha, hình thành trung tâm chế biến thủy sản công nghệ cao với công suất trên 200.000 tấn/năm cũng như phát triển thương hiệu tôm sinh thái Cà Mau gắn với khai thác tín chỉ carbon hướng đến mục tiêu phát thải rồng bằng không. Chuỗi giá trị ngành tôm sẽ được tổ chức theo mô hình liên kết 4 nhà, xây dựng ít nhất 10 liên hiệp hợp tác xã thủy sản kiểu mới" – ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.



