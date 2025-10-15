Nuốt nhầm thuốc còn nguyên vỏ, người đàn ông nhập viện cấp cứu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) vừa cấp cứu thành công nam bệnh nhân nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ, gây tổn thương dạ dày.

Bệnh nhân 52 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám và nội soi, bác sĩ phát hiện dị vật là một viên thuốc còn nguyên vỏ mắc ở vùng môn vị, khiến niêm mạc dạ dày bị trầy xước. Ê-kíp y bác sĩ đã nhanh chóng nội soi, gắp bỏ viên thuốc ra ngoài an toàn.

Theo lời kể của bệnh nhân, do bị cảm cúm, ông tự mua thuốc uống và không để ý đã nuốt nhầm một viên chưa bóc vỏ.

Dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ được gắp ra khỏi dạ dày của nam bệnh nhân ở Lâm Đồng

Bác sĩ cho biết dị vật đường tiêu hóa không phải là hiếm, song việc nuốt phải vỏ thuốc là tình huống rất hiếm gặp. Từ sự việc này, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi uống thuốc, đặc biệt là thuốc được cắt lẻ.

Nếu lỡ nuốt phải thuốc còn nguyên vỏ hoặc dị vật cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời, tránh nguy hiểm cho sức khỏe.