Thời sự

Nút giao An Phú sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán

GIANG NAM

(NLĐO) - Giảm ùn tắc, đẩy nhanh metro, phát triển nhà ở xã hội: Sở Xây dựng TP HCM đang tính toán những bước đi cho đô thị 10 triệu dân

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM vào chiều 18-9, Sở Xây dựng TP HCM đã chính thức giải đáp nhiều vấn đề dân sinh nóng.

Xử lý dứt điểm ùn tắc tại nút giao An Phú

Trước phản ánh về tình trạng ùn tắc tại nút giao An Phú (TP Thủ Đức cũ), ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM, thừa nhận bất cập song nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu do quá trình thi công hầm chui An Phú phức tạp với 21 đốt hầm.

Theo ông Hợp, đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vạch sơn cũ để tránh gây nhầm lẫn; CSGT bố trí túc trực 24/24, điều chỉnh tín hiệu đèn theo 8 kịch bản để giảm ùn ứ. Dự án được cam kết hoàn thành, thông xe trước ngày 15-2-2026, kỳ vọng chấm dứt tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Sở Xây dựng TPHCM đưa loạt giải pháp giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị - Ảnh 1.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP HCM chia sẻ tại buổi họp báo chiều 18-9

Nhà ở xã hội đạt 6,6% mục tiêu

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội, nhưng từ 2021 đến nay mới đưa vào sử dụng 6.657 căn, đạt 6,6%.

Theo Sở Xây dựng, tiến độ ì ạch do nhiều vướng mắc: giải phóng mặt bằng kéo dài, doanh nghiệp chậm bàn giao quỹ đất 20%, thủ tục phức tạp, vốn vay ưu đãi thiếu ổn định. Hiện người lao động có thể vay tối đa 900 triệu đồng/hồ sơ qua Quỹ Phát triển nhà ở với lãi suất 3,2%/năm, nhưng mức này vẫn thấp so với giá một căn hộ, khiến nhu cầu khó được đáp ứng.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, theo phân cấp, Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý ban đầu các công trình xây dựng không phép, sai phép. Thành phố yêu cầu địa phương không đùn đẩy trách nhiệm, kiên quyết xử lý triệt để. Điển hình tại phường Phước Thắng, chính quyền đã xử lý 118/120 công trình vi phạm, còn lại đang chờ tòa án phán quyết để cưỡng chế.

Song song đó, Sở Xây dựng cũng thông tin TP HCM dự kiến khởi công đồng loạt 9 tuyến metro từ cuối năm 2027, với tổng vốn đầu tư khoảng 44 tỉ USD.

Mở rộng mô hình làn rẽ phải liên tục

Để giảm ùn tắc tại các giao lộ trọng điểm, thời gian qua Sở Xây dựng đã triển khai giải pháp bố trí làn rẽ phải liên tục ở các nút có điều kiện hạ tầng phù hợp. Đến nay, TP HCM đã có 14 giao lộ áp dụng, gồm 7 giao lộ dành cho tất cả phương tiện và 7 giao lộ dành riêng cho xe hai bánh.

Thành phố cũng lắp đặt 794 biển báo "Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" và 800 bộ đèn tín hiệu hỗ trợ xe máy rẽ phải hoặc đi thẳng khi đèn đỏ. Trong quý IV/2025, Sở dự kiến tiếp tục mở rộng mô hình theo kiến nghị từ thực tế.

Đại diện Sở Xây dựng đánh giá, việc bố trí làn rẽ phải liên tục đã phát huy hiệu quả, giúp phương tiện thoát nhanh, giảm dòng xe chờ đèn và nâng cao an toàn giao thông. Tuy nhiên, một số điểm bị thu hẹp diện tích cho xe đi thẳng, dẫn đến tình trạng lấn làn, cản trở lưu thông.

Sở Xây dựng giao các đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất mở rộng làn rẽ phải liên tục tại những nút đủ điều kiện; Ban An toàn giao thông đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định; lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời, Sở sẽ điều chỉnh quy mô làn đường phù hợp thực tế, nghiên cứu mở rộng mô hình cho cả xe hai bánh và ô tô.

"Các giải pháp triển khai đồng bộ sẽ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao an toàn, đảm bảo trật tự giao thông đô thị"- ông Hợp khẳng định.

(NLĐO) - Nút giao Mỹ Thủy giai đoạn 3 đạt 30% khối lượng, nhưng vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, nguy cơ lặp lại chậm tiến độ như An Phú.

Không để nút giao An Phú tiếp tục ì ạch

Sốt ruột với tiến độ dự án nút giao An Phú, Sở Xây dựng TP HCM đã báo cáo UBND thành phố và đề xuất quy trách nhiệm

Đồng Nai chấp thuận đề xuất làm metro nối TP HCM với sân bay Long Thành

(NLĐO) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư muốn làm dự án metro nối metro Bến Thành - Suối Tiên với sân bay Long Thành.

