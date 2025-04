Nutri Brain IQ bị kiểm tra vì quảng cáo "chữa tự kỷ"?

Trong công văn gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trích dẫn bài báo phản ánh Thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ "thổi phồng" thành "thần dược" chữa bệnh tự kỷ. Cơ sở được phản ánh trong bài báo nêu trên nằm trên địa bàn Hà Nội.

Sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ. Ảnh: Internet

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo vi phạm sản phẩm được nêu trong bài báo (nếu có) và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản yêu cầu kiểm tra sản phẩm sữa Hikid vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh trên báo chí về việc sản phẩm sữa Hikid quảng cáo trong một clip, so sánh "100g Hikid bằng 20 lít sữa tươi".

Cơ quan này đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo sản phẩm vi phạm đã nêu trong bài viết.

Hình ảnh nhãn sản phẩm. Ảnh: Internet

Trước đó, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất quy mô lớn sữa bột giả chuyên sản xuất sữa cho người bệnh, bà bầu, trẻ nhỏ với gần 600 sản phẩm giả.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Ban quản lý an toàn thực phẩm Đà Nẵng về việc rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các cơ sở sản xuất, buôn bán sữa giả.

Cục An toàn thực phẩm cho biết theo phân cấp, vấn đề hậu kiểm do UBND các tỉnh phụ trách. Nghị định 15-2018 quy định toàn bộ từ tiếp nhận công bố, quảng cáo, kiểm tra thanh tra, xử lý vi phạm… do cơ quan chuyên môn của UBND các tỉnh phụ trách.