Tiền thân là Nhà xuất bản (NXB) Măng Non, đơn vị được thành lập năm 1981 trực thuộc Thành Đoàn TP HCM. Đến năm 1986, đơn vị chính thức mang tên NXB Trẻ. Ngay từ những ngày đầu, NXB đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, trong đó có cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với thư chúc mừng được in trong ấn phẩm đầu tiên.

Trải qua 45 năm (24.3.1981 - 24.3.2026), từ nhiệm vụ ban đầu là phục vụ thiếu nhi, NXB Trẻ đã mở rộng sang nhiều dòng sách, phục vụ đa dạng đối tượng độc giả. Nếu năm đầu chỉ phát hành khoảng 30 tựa sách, thì hiện nay mỗi năm đơn vị xuất bản hơn 1.000 đầu sách mới và tái bản, với hơn 5,1 triệu bản in.

Hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập "Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh" của NXB Trẻ

Nhiều ấn phẩm của NXB Trẻ đạt giải thưởng Sách Quốc gia và các giải thưởng uy tín trong nước, khu vực. Đơn vị cũng là một trong những nhà xuất bản tiên phong trong việc mua bản quyền quốc tế, tiêu biểu là bộ sách "Harry Potter", đồng thời thường xuyên tham gia Hội chợ sách Frankfurt và các hoạt động giao lưu xuất bản quốc tế.

NXB Trẻ cũng đã tổ chức hàng trăm sự kiện giới thiệu sách, giao lưu tác giả, phát động các cuộc thi sáng tác như "Văn học tuổi 20", góp phần lan tỏa văn hóa đọc và phát hiện nhiều cây bút trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm, NXB Trẻ giới thiệu nhiều ấn phẩm có giá trị, được gắn logo kỷ niệm. Nổi bật có "Đại Việt thông sử" của Lê Quý Đôn. Đây là bộ thông sử quan trọng của Việt Nam, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân.

"Chuyện xứ Lang Biang" phiên bản bỏ túi nhân dịp NXB Trẻ kỷ niệm 45 năm thành lập

Bên cạnh đó là "Đẹp Xưa" của Sơn Nam, tuyển tập các bài biên khảo, tùy bút trước năm 1975; "Hồ sơ một thế hệ" hướng đến kỷ niệm 95 năm thành lập Thành Đoàn TP HCM; hay boxset "Chuyện xứ Lang Biang" phiên bản bỏ túi của Nguyễn Nhật Ánh với thiết kế mới, hướng đến độc giả trẻ.

Ở mảng nghiên cứu, "Tầm nguyên từ điển" của Vân Hạc Lê Văn Hòe mở đầu cho dòng sách "Về nguồn", góp phần kết nối tri thức ngôn ngữ truyền thống với hiện đại. Trong khi đó, "Nguồn gốc thời gian - Lý thuyết cuối cùng của Stephen Hawking" mang đến góc nhìn khoa học về vũ trụ và vị trí con người.

Ngoài ra, tuyển tập "Truyện tuyển cho em" quy tụ nhiều tác giả tên tuổi qua các thời kỳ, từ các nhà văn kinh điển đến cây bút đương đại, góp phần làm phong phú thêm tủ sách thiếu nhi.