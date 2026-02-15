HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Ô tô 23 chỗ chở 48 người bị phạt hơn 187 triệu đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chở 48 hành khách trên chiếc xe ô tô chỉ được phép chở 23 người, tài xế ông Đ.V.H. bị xử phạt 37,5 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 15-2, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa lập biên bản, xử phạt tổng số tiền hơn 187 triệu đồng đối với tài xế và chủ phương tiện ô tô "nhồi nhét" khách lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ô tô chở quá số người: Tài xế bị phạt hơn 187 triệu đồng vì nhồi nhét khách - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra chiếc xe ô tô. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, lúc 18 giờ 10 phút ngày 14-2, tại khu vực Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 kiểm tra ô tô khách biển kiểm soát 18F-003.xx. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 48 hành khách, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 23 người.

Tổ CSGT đã lập biên bản đối với tài xế điều khiển xe là ông Đ.V.H. (SN 1977, trú tại Ninh Bình) về hành vi điều khiển ô tô chở khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km, chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (48 người/23 chỗ). Với vi phạm này, tài xế H. bị xử phạt 37,5 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT cũng lập biên bản xử phạt chủ phương tiện là Công ty Cổ phần T.D về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt 150 triệu đồng; tước quyền sử dụng phù hiệu xe tuyến cố định 2 tháng.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 187,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã bố trí phương tiện trung chuyển để đưa số hành khách chở quá về bến cuối.

Theo Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, dịp Tết, xe khách hoạt động hết công suất, xuất hiện một số chủ xe, lái xe vì lợi nhuận mà bất chấp an toàn của hành khách, vi phạm như nhồi nhét khách, chở hàng hóa trong khoang hành khách. Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp này và mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách để kịp thời xử lý.

(NLĐO) - Lực lượng CSGT Rạch Chiếc đang mạnh tay xử lý xe khách vi phạm trên tuyến đường Đỗ Mười, TPHCM

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, người dân có thể phản ánh tới Cục trưởng Cục CSGT.

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn; xử lý vi phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

