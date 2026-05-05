Ô tô bị "vò nát" sau tai nạn liên hoàn, tài xế thoát chết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Ô tô bị "vò nát" sau tai nạn liên hoàn, tài xế thoát chết

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau va chạm liên hoàn chiếc xe ô ô con bị tông bẹp rúm, kẹp giữa một xe ben và một xe tải, tài xế may mắn thoát chết.

Ngày 5-5, Công an phường Phú Thượng (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vào sáng cùng ngày.

Ô tô bị vò nát sau tai nạn giao thông , tài xế may mắn thoát chết - Ảnh 1.

Chiếc ô tô bị "vò nát" sau tai nạn. Ảnh: M.T.

Theo đó, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 5-5, ô tô con mang BKS 88A-531.xx do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (hướng Mai Dịch đi Đông Anh). Khi xe này di chuyển tới khu vực chân cầu Thăng Long (thuộc phường Phú Thượng, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm liên hoàn với nhiều ô tô khác đi cùng chiều.

Theo cảnh sát, vụ va chạm khiến chiếc ô tô con biển 88A bị tông bẹp rúm, kẹp giữa một xe ben và một xe tải. Tuy nhiên rất may mắn tài xế xe con chỉ bị xây xát nhẹ.

Người dân và cảnh sát đã hỗ trợ đưa nam tài xế rời khỏi chiếc ô tô an toàn.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Phú Thượng bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ va chạm liên hoàn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Tin liên quan

Va chạm với xế hộp Mercedes G63, cụ ông 91 tuổi đi bộ tử vong

Va chạm với xế hộp Mercedes G63, cụ ông 91 tuổi đi bộ tử vong

(NLĐO)- Đang di chuyển trên đường Đào Tấn, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-AMG G63 đã va chạm với cụ ông lớn tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Xe máy điện va chạm xe ô tô phục vụ tang lễ, 1 người tử vong

(NLĐO) - Xe máy điện do người phụ nữ điều khiển chở theo một cháu nhỏ xảy ra va chạm với xe ô tô khách phục vụ tang lễ khiến 1 người tử vong.

Tây Ninh: Va chạm gây chết người, tài xế vẫn lái xe container đến khi bị chặn lại

(NLĐO) – Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là một nam thanh niên 26 tuổi, ngụ xã Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

tai nạn tai nạn giao thông va chạm giao thông tai nạn ở Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo