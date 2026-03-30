Tây Ninh: Va chạm gây chết người, tài xế vẫn lái xe container đến khi bị chặn lại

Sáng 30-3, Công an xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 62 khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong ở Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 62 theo hướng từ Quốc lộ 1 đi Quốc lộ N2.

Khi đến đoạn qua địa bàn xã Mỹ An thì bất ngờ va chạm với xe container đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe container không dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Chạy được hơn 1 km, phương tiện này đã bị lực lượng chức năng và người dân chặn lại để phục vụ công tác điều tra.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh P.M.K (26 tuổi; phương xã Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh).