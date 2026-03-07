Ô tô bốc cháy ngùn ngụt ở TPHCM

Ngày 7-3, Công an phường Long Trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ ô tô bốc cháy trên đường Võ Chí Công.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe tải cứu hộ chở theo xe tải van chạy trên đường Võ Chí Công, hướng vòng xoay Phú Hữu đi khu Công nghệ cao TPHCM. Khi đến trước khu dân cư Khang Điền, phường Long Trường thì chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy.

Thấy vậy, nam tài xế dừng xe lại, tháo dây, đưa chiếc ô tô xuống đường rồi tìm cách chữa cháy. Tuy nhiên, lửa nhanh chóng bao trùm chiếc ô tô.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM sau đó điều động cán bộ, chiến sĩ và xe chữa cháy đến hiện trường nhưng lửa đã thiêu rụi ô tô.

Vụ cháy không gây thương vong về người. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân cụ thể.