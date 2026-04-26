Ô tô con nhập khẩu từ Trung Quốc sụt giảm

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan - Bộ Tài chính, trong tháng 3-2026, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 25.255 chiếc, tăng 56,9%.

Về thị trường, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chủ yếu từ 3 thị trường gồm: Indonesia với 11.579 chiếc (tăng 50,7% so với tháng trước), Trung Quốc với 7.128 chiếc (tăng 110%) và Thái Lan với 5.554 chiếc (tăng 23,2%).

Về chủng loại, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 16.642 chiếc được nhập về, tăng 45,1% so với tháng trước đó. Trong đó, Indonesia cung cấp 1.579 chiếc, Thái Lan 3.852 chiếc và Trung Quốc chỉ 623 chiếc. Còn ô tô tải nhập khẩu trong tháng 3 là 4.699 chiếc, tăng 56,4% so với tháng 2. Đáng chú ý, có đến 2.908 xe tải được nhập từ Trung Quốc, tăng 109%.

Hàng chục thương hiệu ô tô Trung Quốc có mặt tại thị trường Việt Nam nhưng sức tiêu thụ còn khiêm tốn

Tính chung lũy kế trong 3 tháng đầu năm, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 56.012 chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 36.388 chiếc, tăng 0,1% và ô tô tải là 10.868 chiếc, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giới kinh doanh ô tô, hiện có gần 15 thương hiệu ô tô Trung Quốc có mặt tại thị trường Việt Nam nhưng chỉ hơn 600 chiếc ô tô con được nhập về Việt Nam là quá ít. Điều này cho thấy khách hàng vẫn còn khá e dè với thương hiệu xe Trung Quốc, liên quan đến chất lượng, hậu mãi và thanh khoản khi thanh lý xe cũ.