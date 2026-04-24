Kinh tế

Ngân hàng thu giữ loạt xe ô tô điện của Mai Linh Lào Cai

Thái Phương

(NLĐO) - Nam A Bank thông báo thu giữ 5 xe điện của Công ty Mai Linh Lào Cai để xử lý, thu hồi nợ.

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) vừa thông báo thu giữ tài sản thế chấp của Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, tài sản bị thu giữ là 5 xe ô tô điện do Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô cho Mai Linh Lào Cai.

Các xe điện này được dùng làm tài sản thế chấp cho toàn bộ khoản vay của Công ty Mai Linh Lào Cai.

Theo thông báo của ngân hàng, sau khi thu giữ sẽ đưa tài sản ra bán đấu giá theo quy định để xử lý thanh toán nợ của công ty. Việc thu giữ tài sản dự kiến thực hiện ngày 6-5, tại nơi có tài sản thế chấp.

Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai có trụ sở tại số 129 phố Phú Thịnh, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi.

Nhiều ngân hàng thông báo thu giữ hoặc bán đấu giá tài sản thế chấp là ô tô

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không chỉ Nam A Bank, nhiều ngân hàng cũng rao bán tài sản thế chấp là ô tô của khách hàng để xử lý, thu hồi nợ.

Ngân hàng Quốc tế (VIB) đang rao bán nhiều ô tô đã qua sử dụng – vốn là tài sản thế chấp khoản vay của khách hàng. Đơn cử, VIB rao bán xe Hyundai Elantra đời 2022 với giá 193 triệu đồng, đã đi được 100.000 km, biển số TPHCM. Ngân hàng cũng rao bán xe Honda Civic đời 2020 giá từ 436 triệu đồng…

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Hạ Long rao bán đấu giá một ô tô nhãn hiệu Toyota – sản xuất năm 2011, tài sản thế chấp của Công ty TNHH Tổng hợp Sơn Thuận Phát (tỉnh Quảng Ninh), với giá khởi điểm 148 triệu đồng…

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 24 - 4: Trung Quốc nhập khẩu bạc cao nhất lịch sử

Giá bạc hôm nay 24 - 4: Trung Quốc nhập khẩu bạc cao nhất lịch sử

(NLĐO) – Dù giá bạc hôm nay giảm tiếp trên thị trường trong nước và thế giới, số liệu mới nhất cho thấy nhập khẩu bạc từ Trung Quốc tăng kỷ lục trong tháng 3

Thuê xe tự lái dịp lễ: Thừa xe xăng, khan xe điện

Dịch vụ cho thuê xe tự lái dịp lễ năm nay sẽ chứng kiến sự bùng nổ nhu cầu xe điện khi phương tiện này ngày càng thể hiện ưu thế tiết kiệm chi phí

Doanh số xe điện VinFast tại Philippines vượt xa Tesla

(NLĐO) - Quý I/2026, VinFast đã bàn giao 1.171 xe điện tại thị trường Philippines, vượt qua cả hãng xe điện Tesla nổi tiếng thế giới.

