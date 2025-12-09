Ngày 9-12, Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử lý N.P.Đ, 14 tuổi do bốc đầu xe máy.

N.P.Đ tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 5-12, Đ. chạy xe máy biển số TPHCM chở theo N. chạy trên đường song hành Quốc lộ 22, xã Hóc Môn, hướng từ đường Bà Triệu về đường Lê Thị Hà. Khi qua giao lộ Bà Triệu, Đ. đã bốc đầu xe máy.

Quá trình này, có 2 thiếu niên chạy xe máy theo sau dùng điện thoại quay lại cảnh bốc đầu xe, mục đích để đăng tải clip lên mạng xã hội.

Đội CSGT An Sương lập biên bản Đ. lỗi "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe 2 bánh" và "người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô". Đồng thời tịch thu xe máy mà Đ. dùng để bốc đầu.

Đội CSGT An Sương cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe gây rối trật tự công cộng và thực hiện các hành vi nguy hiểm cho bản thân cũng như người đi đường.