Thời sự

Ô tô "đạp ga" mức khó tin trên đường cao tốc ở miền Trung

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Lưu lượng xe trên đường cao tốc ở miền Trung tăng đột biến, nhiều trường hợp chạy vượt tốc độ rất cao, cá biệt có xe tới 145 km/giờ

Áp Tết, nhiều xe ô tô đạp ga mức "khó tin" trên cao tốc miền Trung - Ảnh 1.

Chiếc ô tô chạy với vận tốc 145km/giờ bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý.

Dòng xe theo hướng Nam - Bắc nối dài những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026. Trên đường cao tốc ở miền Trung, nhiều gia đình tranh thủ về quê sớm. Giữa nhịp di chuyển ấy, hệ thống giám sát ghi nhận không ít phương tiện "đạp ga" vượt xa giới hạn cho phép, có trường hợp tới 145 km/giờ trên đoạn đường chỉ cho phép 90 km/giờ.

Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 4 - Cục CSGT, cho biết qua kiểm soát trên các tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe vi phạm tốc độ nghiêm trọng.

Riêng đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), nơi giới hạn tối đa 90 km/giờ, một ô tô bị ghi nhận chạy 145 km/giờ. Dữ liệu được trích xuất từ hệ thống camera giám sát, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, tình trạng chạy quá tốc độ gia tăng trong bối cảnh người dân về quê nghỉ Tết khiến lưu lượng phương tiện dồn về chiều Nam - Bắc. Việc điều khiển xe vượt quá giới hạn cho phép trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đang duy trì tuần tra công khai kết hợp hóa trang, đo tốc độ cả ngày lẫn đêm để phát hiện và xử lý vi phạm.

CSGT khuyến cáo tài xế tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành quy định khi lưu thông trên đường cao tốc nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Tin liên quan

Phát hiện gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang

Phát hiện gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang

(NLĐO) - Trong ngày 13-2, lực lượng CSGT đã phạt nguội gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang.

Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh, 2 người chết, 3 người bị thương

(NLĐO) - Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe tải trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Quảng Trị) làm 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Hình ảnh khó tin lại xảy ra trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

(NLĐO) – Từng xuất hiện cảnh 2 người băng ngang đường cao tốc trong đêm, nay thêm 4 thiếu niên lại được phát hiện trên tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị)

Quảng Trị vi phạm tốc độ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ Cục Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm giao thông cao tốc miền Trung xe chạy 145 km/h giao thông dịp Tết 2026
