Ngày 18-11, thông tin từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay đơn vị đã khắc phục đoạn hàng rào chắn dọc tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), bị người dân tháo dỡ trước đó.

Cùng với việc lắp đặt lại hàng rào, đơn vị này cũng sử dụng thêm khóa để tránh tình trạng này tái diễn, gây mất an toàn trên cao tốc.

Đàn bò đi trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị hôm 16-11

Lực lượng chức năng rào chắn lại hàng rào và lắp đặt thêm ổ khoá

Trước đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã gửi văn bản khẩn đến UBND và Công an một số xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó có xã Hiếu Giang, yêu cầu tuyên truyền người dân không tự ý tháo dỡ hàng rào dọc cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Theo đó, tuyến cao tốc này đưa vào khai thác từ ngày 19-8, được lắp đặt hàng rào dọc tuyến để ngăn gia súc. Tuy nhiên, tại một số địa phương, người dân đã tự ý tháo hàng rào khiến trâu, bò đi lên cao tốc qua những vị trí bị mở.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị người dân cần chấp hành, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý hành vi tự ý tháo dỡ hàng rào nhằm răn đe.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 16-11, một đàn bò bất ngờ xuất hiện, đi lững thững trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn xã Hiếu Giang khiến nhiều người giật mình. Việc này tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người tham tham giao thông.







