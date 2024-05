Ô tô lao thẳng vào phòng cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

(NLĐO)- Vào 15 giờ ngày 13-5, tại lò chợ mức -190/-170 vỉa 14.11, Phân xưởng khai thác 7, Công ty Than Quang Hanh - TKV (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động do tụt lở lò than khiến 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương