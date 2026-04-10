Ô tô lao xuống mương đèo Hòn Bà, 6 người gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 10-4, ông Nguyễn Chí Th. (SN 1985, trú TP HCM) điều khiển ô tô lưu thông trên đèo Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa. Khi đến Km20+700, đoạn qua thôn Suối Lau 2, xã Suối Dầu thì chiếc xe lao sang phải, tông mạnh vào mương nước ven sườn núi.

Cú va chạm khiến phương tiện hư hỏng nặng phần đầu. Trong số những người gặp nạn, ông Võ Ngọc L. (SN 1958, trú Khánh Hòa) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngoài ra, 5 người khác trên xe bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Trong đó, 1 trường hợp nặng và 4 người bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn đường lên đỉnh đèo Hòn Bà, ảnh: NDCC

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đèo dốc, có nhiều khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không làm chủ tốc độ.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.