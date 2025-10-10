Lúc này, điều được nhiều chủ xe quan tâm là xử lý thế nào với những ô tô ngập bùn đất để không "hỏng thêm".

Đợt mưa lớn kéo dài gây lũ quét và ngập úng tại Thái Nguyên mới đây đã để lại nhiều hậu quả, khiến hàng loạt xe ô tô bị ngập trong bùn nước nhiều ngày.

Theo ghi nhận tại các gara sửa chữa trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ, số lượng xe kéo đi cứu hộ những ngày qua tăng đột biến.

Hàng loạt xe ô tô tại Thái Nguyên bị ngập trong bùn nước sau trận lũ quét vừa qua. Ảnh: Thạch Thảo

Tuy nhiên, việc xử lý xe ô tô bị ngập bùn suốt 2-3 ngày như thế nào để không “hỏng thêm” là vấn đề đang khiến nhiều chủ xe lo lắng.

Các bước chủ xe cần xử lý sơ bộ trước khi được cứu hộ

Anh Phan Thanh Bình - Phó Giám đốc dịch vụ Hyundai Đông Đô (Hà Nội), cho biết xe ô tô ngập bùn khác hoàn toàn với xe chỉ ngập nước sạch thông thường vì bùn đất có thể xâm nhập sâu, gây hỏng từ hệ thống cơ khí đến điện tử. Do đó, đây là trường hợp hư hỏng phức tạp nhất trong các loại xe ngập nước.

“Nước bùn chứa nhiều tạp chất, khi xâm nhập vào động cơ hay hệ thống điện sẽ gây oxy hóa nhanh, kẹt chi tiết máy và chập mạch. Nếu xử lý sai cách, chi phí sửa chữa có thể tăng gấp 5–7 lần so với làm đúng quy trình" - anh Bình cho biết.

Chuyên gia này khuyến cáo các chủ xe tuyệt đối không khởi động lại xe sau khi bị ngập bùn. Với một chiếc xe ngập nước không nổ máy, hành động này có thể khiến xe bị hiện tượng thủy kích, gây hư hỏng nặng cho các chi tiết bên trong động cơ.

Thay vào đó, các chủ xe nên chủ động tháo cọc âm của bình ắc quy để ngăn chập điện và bảo vệ ECU – bộ điều khiển trung tâm của xe. Hãy kiểm tra và ghi nhớ xem nước đã ngập đến đâu trên xe. Điều này giúp các kỹ thuật viên đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại và chuẩn bị phương án sửa chữa.

Anh Bình nhấn mạnh, không tự ý di chuyển mà chủ động gọi dịch vụ cứu hộ đưa xe về trung tâm sửa chữa ô tô uy tín gần nhất, ưu tiên kéo bằng xe cứu hộ sàn, tránh kéo lê gây hư hại cho hệ thống truyền động.

Quy trình vệ sinh xe ô tô ngập bùn đất đúng cách

Theo anh Bình, sau khi xe được đưa đến trung tâm sửa chữa, quá trình vệ sinh và xử lý xe ô tô ngập bùn đất phải tuân thủ từng bước kỹ thuật rõ ràng, không được rút ngắn công đoạn.

Đầu tiên là dọn dẹp nội thất. Ghế da, sàn nỉ, thảm cách âm, tappi cửa, thậm chí là cả bảng tap-lô cũng bắt buộc phải tháo rời để vệ sinh. Hơn nữa, dưới sàn xe thường có hệ thống dây điện chạy dọc, nếu nước ngâm lâu sẽ ăn mòn lõi đồng và gây chập cháy sau một thời gian sử dụng.

Vì vậy, kỹ thuật viên sẽ dùng dụng cụ chuyên dụng để hút sạch nước và bùn non còn đọng lại trên sàn xe. Dùng xẻng nhựa, bay nhỏ để cào bớt các lớp bùn đất đã bắt đầu khô cứng. Nếu chỉ rửa sơ bên ngoài, mùi hôi sẽ xuất hiện sau vài ngày và gây ẩm mốc nặng.

Khi xe ô tô ngập bùn đất, toàn bộ chi tiết nội thất xe buộc phải tháo rời để vệ sinh. Ảnh: Hyundai Đông Đô

Tiếp theo, làm sạch phần khoang máy và gầm xe. Thợ kỹ thuật sẽ dùng vòi xịt áp lực cao để làm sạch bùn đất bám trên bề mặt động cơ, hộp số, hệ thống treo, gầm xe và các hốc bánh xe. Sau đó, tiến hành tháo lọc gió, bugi hoặc kim phun để kiểm tra lượng nước trong buồng đốt.



Dầu động cơ bắt buộc phải xả bỏ toàn bộ. Các te dầu được tháo để vệ sinh cặn bùn, đồng thời súc rửa nhiều lần bằng dung dịch chuyên dụng trước khi thay dầu mới.

Với hộp số, nguy cơ nước vào cũng rất cao, đặc biệt ở hộp số tự động. Hộp số có thể phải xả dầu 2–3 lần để loại bỏ hoàn toàn nước và bùn. Nếu để nước lưu lại lâu trong hộp số, các chi tiết ma sát bên trong sẽ bị ăn mòn nhanh chóng dẫn đến phải thay cả cụm, chi phí rất lớn.

Ngoài ra, xe ngập bùn nhiều ngày thường bị ảnh hưởng nặng ở hệ thống điện do độ ẩm cao và bùn đất gây oxy hóa chân giắc điện. Theo anh Bình, việc tháo và vệ sinh toàn bộ hệ thống giắc điện, cảm biến, hộp cầu chì, mô-đun điều khiển là bắt buộc. Nếu nước vào ECU, việc thay mới có thể tốn từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng tùy dòng xe.

“Rất nhiều xe không hỏng động cơ nhưng lại chết hộp điều khiển vì chủ xe mang ra phơi nắng, khiến hơi ẩm đọng lại bên trong mạch điện. Xử lý điện tử cần kỹ thuật cao và phải làm bài bản”, đại diện Hyundai Đông Đô cho biết thêm.

Không chỉ động cơ, điện và nội thất, hệ thống phanh, trục bánh xe, hệ thống treo và cả bình nhiên liệu đều cần kiểm tra kỹ. Hệ thống phanh nếu không vệ sinh đúng cách có thể gây mất an toàn khi vận hành trở lại.

Các bộ phận của nội thất được tháo ra sẽ được vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng và phơi khô trong nhiều ngày để tránh ẩm mốc. Ảnh: Ngô Minh

Cuối cùng là sấy khô và khử mùi. Đây là công đoạn cực kỳ quan trọng. Sử dụng quạt sấy công nghiệp, đèn sưởi hồng ngoại hoặc đơn giản là mở tất cả các cửa và để xe dưới trời nắng to trong nhiều giờ.

Tham khảo tại một số gara ô tô tại Hà Nội, thời gian xử lý một chiếc xe ngập bùn thường kéo dài từ 7–20 ngày tùy mức độ, chi phí có thể dao động từ 15 đến hơn 100 triệu đồng. Với các xe trang bị nhiều công nghệ điện tử như xe Hàn, xe Đức hay xe cao cấp, chi phí cao hơn do hệ thống điện phức tạp.