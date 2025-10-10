Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ, Bộ NN-MT điện khẩn 3 địa phương

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh yêu cầu tập trung cao độ đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trước tình hình lũ đặc biệt lớn đang diễn ra trên các sông Cầu, Thương và Cà Lồ.



Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 và người dân đắp đê chống tràn tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11, mực nước trên các sông đã vượt mức lịch sử. Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy lúc 3 giờ ngày 8-10 đạt 29,9 m, vượt mức lịch sử năm 2024 là 1,09 m; tại Phúc Lộc Phương lúc 21 giờ ngày 9-10 đạt 9,98 m, vượt lịch sử 0,58 m.

Trên sông Thương, mực nước tại Hữu Lũng lúc 14 giờ ngày 8-10 đạt 24,31 m, vượt lịch sử năm 1986 là 1,77 m; tại Phủ Lạng Thương lúc 3 giờ ngày 9-10 đạt 7,6 m, vượt 0,08 m.

Sông Cà Lồ tại Mạnh Tân lúc 4 giờ ngày 10-10 ghi nhận 9,75 m, vượt lịch sử năm 2024 là 0,41 m.

Lũ đặc biệt lớn, 3 địa phương khẩn trương hộ đê

Toàn hệ thống đê khu vực đã ghi nhận 43 sự cố uy hiếp an toàn, nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn quy mô lớn như các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên, tả - hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương – Dương Đức, hữu Cà Lồ... với tổng chiều dài chống tràn khoảng 20 km.

Đến 8 giờ ngày 10-10, mực nước trên các sông vẫn ở mức rất cao: Sông Cầu tại Phúc Lộc Phương 9,91 m, sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,5 m, sông Cà Lồ tại Mạnh Tân 9,73 m, dao động quanh đỉnh lũ và rút rất chậm.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ NN-MT yêu cầu các địa phương trên tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, tuần tra canh gác để phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Duy trì lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc luôn sẵn sàng để hộ đê. Vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông phải tuân thủ quy trình được phê duyệt, đảm bảo an toàn chống lũ cho đê.

Công điện nhấn mạnh đây là thời điểm hết sức quan trọng, các địa phương cần tập trung cao độ, chủ động mọi phương án để bảo vệ an toàn đê điều và tính mạng, tài sản của nhân dân.