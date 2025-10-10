Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ, Bộ NN-MT điện khẩn 3 địa phương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ, Bộ NN-MT điện khẩn 3 địa phương

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 10-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi công điện khẩn đảm bảo an toàn đê điều ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh yêu cầu tập trung cao độ đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trước tình hình lũ đặc biệt lớn đang diễn ra trên các sông Cầu, Thương và Cà Lồ.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu , Thương , Cà Lồ: Cảnh báo khẩn cấp từ Bộ NN - MT - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 và người dân đắp đê chống tràn tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11, mực nước trên các sông đã vượt mức lịch sử. Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy lúc 3 giờ ngày 8-10 đạt 29,9 m, vượt mức lịch sử năm 2024 là 1,09 m; tại Phúc Lộc Phương lúc 21 giờ ngày 9-10 đạt 9,98 m, vượt lịch sử 0,58 m.

Trên sông Thương, mực nước tại Hữu Lũng lúc 14 giờ ngày 8-10 đạt 24,31 m, vượt lịch sử năm 1986 là 1,77 m; tại Phủ Lạng Thương lúc 3 giờ ngày 9-10 đạt 7,6 m, vượt 0,08 m.

Sông Cà Lồ tại Mạnh Tân lúc 4 giờ ngày 10-10 ghi nhận 9,75 m, vượt lịch sử năm 2024 là 0,41 m.

Lũ đặc biệt lớn, 3 địa phương khẩn trương hộ đê

Toàn hệ thống đê khu vực đã ghi nhận 43 sự cố uy hiếp an toàn, nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn quy mô lớn như các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên, tả - hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương – Dương Đức, hữu Cà Lồ... với tổng chiều dài chống tràn khoảng 20 km.

Đến 8 giờ ngày 10-10, mực nước trên các sông vẫn ở mức rất cao: Sông Cầu tại Phúc Lộc Phương 9,91 m, sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,5 m, sông Cà Lồ tại Mạnh Tân 9,73 m, dao động quanh đỉnh lũ và rút rất chậm.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ NN-MT yêu cầu các địa phương trên tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, tuần tra canh gác để phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Duy trì lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc luôn sẵn sàng để hộ đê. Vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông phải tuân thủ quy trình được phê duyệt, đảm bảo an toàn chống lũ cho đê.

Công điện nhấn mạnh đây là thời điểm hết sức quan trọng, các địa phương cần tập trung cao độ, chủ động mọi phương án để bảo vệ an toàn đê điều và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ, Bộ NN-MT điện khẩn 3 địa phương - Ảnh 1.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ, Bộ NN-MT điện khẩn 3 địa phương - Ảnh 2.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ, Bộ NN-MT điện khẩn 3 địa phương - Ảnh 3.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ, Bộ NN-MT điện khẩn 3 địa phương - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại vùng ven sông của Hà Nội.

Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?

(NLĐO) - Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh dự báo vẫn ngập lụt sâu từ 1-2 ngày tới, trong khi đó Thái Nguyên có thể kéo dài 3-4 ngày nữa.

Những tiếng kêu cứu khẩn cấp khi Thái Nguyên bị ngập lụt nặng

(NLĐO) - Những lời kêu cứu khi người thân ở Thái Nguyên đang bị mắc kẹt giữa mênh mông nước, khi nước lũ chuẩn bị nhấn chìm mái khiến ai cũng thấy nhói lòng.

bộ Nông nghiệp công điện khẩn Sông Cầu lũ ở Hà Nội lũ ở thái nguyên lũ ở Bắc Ninh sông Thương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo