VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên một số đoạn bị ngập sâu, lực lượng chức năng hạn chế phương tiện di chuyển.

Sáng 10-10, theo thông tin từ Phòng CSGT Công an Hà Nội, cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội (đoạn qua Hà Nội) vẫn ngập úng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển - Ảnh 1.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Nguồn: MXH

Cụ thể, điểm ngập úng từ Km29 đến Km29+40 cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội (đoạn qua xã Trung Giã, Hà Nội). Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, nước ngập tại đây dâng lên khoảng nửa mét, cao hơn thời điểm tối qua (9-10) từ 20-30 cm.

Theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, các xe bốn chỗ, xe gầm thấp từ Thái Nguyên muốn về Hà Nội có thể đi theo hướng qua cầu vượt Yên Bình (Thái Nguyên), đến ngã tư đèn đỏ Phương Tre rẽ phải đi cầu Xuân Cẩm (xã Đa Phúc), sau đó vào lại cao tốc tại nút giao Bắc Phú hoặc đi ra thị trấn Sóc Sơn.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ngập khiến các phương tiên di chuyển khó khăn. Nguồn: MXH

Trên quốc lộ 3 hiện có ba điểm ngập: Km28+100 (Kim Sơn, Trung Giã) nước sâu 30-35 cm khiến việc di chuyển khó khăn; Km29+500 (Xuân Sơn, Trung Giã) và Km31 (trước cổng Công ty Yamaha) nước ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông.

VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển - Ảnh 2.

Nước chảy tràn qua cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Nguồn: MXH

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, nước sông Cầu và sông Cà Lồ vẫn tiếp tục lên, gây ngập vùng trũng, bãi giữa và ven sông, có thể kéo dài 2-4 ngày. Lũ còn uy hiếp các tuyến đê, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại các xã ven sông như Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh...

VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển - Ảnh 3.

VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển - Ảnh 4.

VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển - Ảnh 5.

VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển - Ảnh 6.

 

Tin liên quan

Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại vùng ven sông của Hà Nội.

VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử

(NLĐO) - Lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều thôn, xã tại tỉnh Bắc Ninh bị cô lập bởi có nơi nước ngập mái nhà và giao thông tê liệt.

Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp

(NLĐO)- Ngày 9-10, một số khu vực tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên nước lũ đã rút, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường phố.

lực lượng chức năng Cao tốc công an hà nội đường giao thông nước ngập sâu Hà Nội - Thái Nguyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo