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Thời sự

Ô tô Porsche gây náo loạn khu đô thị Sala

Anh Vũ

(NLĐO) - Video ghi lại cho thấy ô tô Porsche liên tục "drift" ô tô giữa trời mưa ở khu đô thị Sala.

Ngày 5-6, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cho thấy ô tô hiệu Porsche liên tục drift trên đường Nguyễn Cơ Thạch (khu đô thị Sala), phường An Khánh, TPHCM.

Video cho thấy thời điểm trên, trời đang mưa và vắng người. Lúc này tài xế ô tô Porsche liên tục thực hiện các động tác "drift", quay vòng tại chỗ nhiều lần giữa lòng đường với tiếng động cơ gầm rú.

Đoạn video ghi lại.

Sau nhiều vòng, tài xế cho xe rời đi. Vụ việc được người dân ghi hình đăng tải lên mạng xã hội

Hiện Công an phường An Khánh phối hợp lực lượng CSGT xác minh, truy tìm tài xế để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết hành vi "drift" xe giữa đường phố là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn giao thông. CSGT sẽ kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp này để răn đe. Đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không mạo hiểm thực hiện các kỹ thuật lái xe nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, "drift" là một kỹ thuật lái xe mà tài xế cố tình làm mất độ bám của các lốp sau, khiến chiếc xe trượt đi theo chiều ngang khi qua cua nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát ở tốc độ cao. 

Dù đây là một bộ môn thể thao mạo hiểm được trình diễn ở các đường đua chuyên nghiệp, việc mang kỹ thuật này ra đường phố, đặc biệt trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt, rất dễ dẫn đến mất lái hoàn toàn, gây tai nạn thảm khốc.


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Khu đô thị Sala drift
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