Kinh tế

Ô tô tồn kho tới 200.000 chiếc, đại lý đua nhau giảm giá sâu

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Tình trạng dư nguồn cung buộc các hãng xe và hệ thống đại lý phải đẩy mạnh giảm giá để xả hàng tồn, đặc biệt với các dòng xe đời cũ

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt khi lượng xe tồn kho tăng cao, buộc nhiều hãng và đại lý phải liên tục tung ưu đãi mạnh để kích cầu tiêu dùng.

Theo ghi nhận từ thị trường, số lượng ô tô tồn kho hiện dao động khoảng 170.000 - 200.000 chiếc, chủ yếu là các mẫu xe sản xuất năm 2024 và 2025. Trong khi lượng xe tồn từ năm ngoái chưa được giải phóng hết, các mẫu xe sản xuất năm 2026 lại liên tục được nhập về sau Tết Nguyên đán, khiến áp lực cung vượt cầu ngày càng lớn.

Tình trạng dư nguồn cung buộc các hãng xe và hệ thống đại lý phải đẩy mạnh giảm giá để xả hàng tồn, đặc biệt với các dòng xe đời cũ.

Văng khách tham quan mua sắm tại các đại lý ô tô

Ông Phạm Quang Thắng, giám đốc kinh doanh một hệ thống đại lý ô tô tại TPHCM, cho biết thị trường hiện chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa xe xăng và xe điện. Trong cuộc đua này, xe điện đang chiếm nhiều lợi thế hơn, khiến các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong ngày càng khó tiêu thụ.

Theo ông Thắng, nhiều đại lý xe xăng hiện phải hoạt động cầm chừng để giảm áp lực tồn kho và chi phí tài chính. Nếu trước đây các đơn vị thường nhập xe số lượng lớn để dự trữ, thì nay phần lớn đã cắt giảm hơn một nửa lượng hàng nhập về. Thậm chí, có đại lý chuyển sang hình thức "bán tới đâu nhập tới đó" nhằm hạn chế rủi ro tồn kho kéo dài.

Đại lý ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe

Theo ghi nhận, hiện nhiều thương hiệu đồng loạt tung chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá tiền mặt, tặng bảo hiểm hoặc ưu đãi lãi suất để kích cầu, như: Toyota Việt Nam phối hợp cùng đại lý triển khai ưu đãi cho các mẫu Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross với mức hỗ trợ từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ. Khách mua xe trong tháng 5 còn được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ và hưởng lãi suất vay 0% trong 12 tháng đầu.

Tương tự, Honda Việt Nam cũng áp dụng hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cho các mẫu City, BR-V và HR-V. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng một năm bảo hiểm chính hãng với quyền lợi sửa chữa, thay thế phụ tùng và hỗ trợ chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa.

Trong khi đó, các đại lý Suzuki Việt Nam ưu đãi từ 42 - 70 triệu đồng cho mẫu Fronx, giảm 55 triệu đồng cho XL7 và tới 95 triệu đồng cho Jimny. Một số dòng xe còn được tặng gói bảo dưỡng từ 1,5 - 3,5 năm tùy phiên bản.

Các đại lý Isuzu Việt Nam cũng đứng ra hỗ trợ khách mua xe tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Các mẫu Sonet, Seltos và Carens của Kia Việt Nam được giảm giá tới 85 triệu đồng. Mẫu Mazda CX-8 hiện giảm khoảng 60 triệu đồng, xuống còn khoảng 880 triệu đồng.

Trong khi đó, khách mua Skoda Karoq không chỉ được hỗ trợ lệ phí trước bạ mà còn được giảm tiền mặt và tặng thêm 1.000 lít xăng. Mẫu Ford Territory cũng đang được giảm khoảng 60 triệu đồng tại đại lý.

