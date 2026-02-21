HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ, 2 người nhập viện

Tr.Đức

(NLĐO)- Chiều 21-2, 1 ô tô con tông vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) khiến ít nhất 2 người phải nhập viện cấp cứu

Vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 21-2, tại nút giao giữa đường Lê Hồng Phong và đường vào lô 16D (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ va chạm giữa 1 ô tô 5 chỗ và 10 xe máy.

Tai nạn giao thông Hải Phòng: Ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ , 2 người nhập viện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ ô tô tông hơn chục xe máy đang dừng đèn đỏ

Thời điểm này, chiếc ô tô di chuyển từ hướng vòng xuyến Big C về phía sân bay Cát Bi ở làn hỗn hợp. Khi đến nút giao, xe ô tô bất ngờ mất kiểm soát tốc độ và lao thẳng vào hàng xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú va chạm khiến 11 xe máy đổ ngổn ngang trên mặt đường, nhiều xe hư hỏng nặng. Ít nhất 2 người bị thương nặng trong vụ va chạm được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và nhiều người khác bị thương nhẹ hơn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô Toyota Cross mang biển kiểm soát 15A- 823.xx bị móp méo phần đầu, trong khi nhiều xe máy bị tông hư hại, đổ rạp ra đường.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, khiến giao thông qua khu vực đường Lê Hồng Phong ùn tắc kéo dài.

Tai nạn giao thông Hải Phòng: Ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ , 2 người nhập viện - Ảnh 2.

Cú va chạm khiến 11 xe máy đổ ngổn ngang trên mặt đường

Tai nạn giao thông Hải Phòng: Ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ , 2 người nhập viện - Ảnh 3.

Người dân hỗ trợ đưa hai nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu, ngoài ra nhiều người khác bị thương nhẹ

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Đội số 1 Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an phường Hải An đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Ngay sau đó, tài xế ô tô được đưa về trụ sở công an phường Hải An để kiểm tra nồng độ cồn và các chất cấm khác theo quy định.

Tin liên quan

VIDEO: Ô tô tông vào lan can đường vỡ nát, tài xế lành lặn cầm điện thoại ra khỏi xe

VIDEO: Ô tô tông vào lan can đường vỡ nát, tài xế lành lặn cầm điện thoại ra khỏi xe

(NLĐO) - Đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa, chiếc ô tô 4 chỗ bất ngờ tông vào lan can đường khiến chiếc xe vỡ nát phần đầu.

6 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 1 ô tô bẹp dúm

(NLĐO)- Một vụ tai nạn giao thông tông liên hoàn vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa khiến 6 ô tô gặp nạn, trong đó có 1 ô tô bẹp dúm

VIDEO: Nhiều xe ô tô tông nhau liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam

(NLĐO) - Nhiều xe ô tô tông nhau liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam khiến giao thông ùn tắc keo dài, 2 người bị thương.

tai nạn liên hoàn ô tô tông xe máy mất lái chờ đèn đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo