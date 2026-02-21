Ô tô tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ, 2 người nhập viện

Vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 21-2, tại nút giao giữa đường Lê Hồng Phong và đường vào lô 16D (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ va chạm giữa 1 ô tô 5 chỗ và 10 xe máy.

Hiện trường vụ ô tô tông hơn chục xe máy đang dừng đèn đỏ

Thời điểm này, chiếc ô tô di chuyển từ hướng vòng xuyến Big C về phía sân bay Cát Bi ở làn hỗn hợp. Khi đến nút giao, xe ô tô bất ngờ mất kiểm soát tốc độ và lao thẳng vào hàng xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú va chạm khiến 11 xe máy đổ ngổn ngang trên mặt đường, nhiều xe hư hỏng nặng. Ít nhất 2 người bị thương nặng trong vụ va chạm được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và nhiều người khác bị thương nhẹ hơn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô Toyota Cross mang biển kiểm soát 15A- 823.xx bị móp méo phần đầu, trong khi nhiều xe máy bị tông hư hại, đổ rạp ra đường.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, khiến giao thông qua khu vực đường Lê Hồng Phong ùn tắc kéo dài.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Đội số 1 Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an phường Hải An đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Ngay sau đó, tài xế ô tô được đưa về trụ sở công an phường Hải An để kiểm tra nồng độ cồn và các chất cấm khác theo quy định.