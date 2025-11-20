VIDEO: Nhiều xe ô tô tông nhau liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn liên hoàn trên xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 20-11, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn thuộc địa phận phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Nguồn: MXH

Vào thời gian trên, 4 ô tô lần lượt mang BKS 30B - 041.xx, ô tô BKS 36 - H002.xx, ô tô BKS 37C - 367.xx và ô tô BKS 37H - 031.xx xảy ra va chạm khi lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội.

Hậu quả, 4 xe bị hư hỏng, 2 người bị thương (chưa xác định được danh tính). Một đoạn dài hộ lan, dải phân cách giữa bị hư hỏng. Vụ tai nạn cũng khiến tuyến đường rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cho mở dải phân cách để phân luồng giao thông về nút giao Quỳnh Mỹ (Km405). Tuyến đường sau đó có thể lưu thông 1 chiều đường, phần còn lại đang được rào chắn để cẩu kéo phương tiện ra khỏi đường cao tốc.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.