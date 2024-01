Ô tô Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam

Tối 13-1, hãng xe Trung Quốc Lynk & Co và Công ty CP GreenLynk Automotives tổ chức ra mắt thương hiệu ô tô Lynk & Co tại TP HCM. Tại sự kiện, hãng xe này giới thiệu 2 mẫu xe Lynk & Co 01 và Lynk & Co 05.

Mẫu xe Lynk & Co 05

Cụ thể mẫu xe Lynk & Co 01 có mức giá 999 triệu đồng và Lynk & Co 05 có giá 1,599 tỉ đồng.

Cho dù xe có thiết kế đẹp cũng như được trang bị hơn 20 tính năng ADAS nhưng nhiều người nhận xét với mức giá trên là quá cao, khó cạnh tranh được với các thương hiệu nổi tiếng khác đến từ Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu. Với mức giá từ 1-1,5 tỉ đồng, khách hàng có thể chọn được các dòng xe tiệm cận hạng sang.

Xe Lynk & Co 01

Thời gian gần đây, hàng loạt thương hiệu ô tô Trung Quốc cũng đã xâm nhập thị trường Việt Nam nhưng kinh doanh vẫn chưa hiệu quả nên một số hãng cũng đã rút khỏi thị trường.

Hai thương hiệu đến từ Trung Quốc là Beijing thuộc tập đoàn BAIC và Hongqi hay còn gọi là Hồng Kỳ đã có mặt tại Việt Nam khoảng 4 năm trước thông qua nhà phân phối chính thức Kylin-GX668 với các mẫu Baic Q7, Zotye Z8, X7, H9, E-HS9. Còn hãng xe Dongfeng có X5, CM7, S50.

Một thương hiệu của Anh Quốc là MG nhưng đã thuộc sở hữu 100% của SAIC cùng với đơn vị phát triển và sản xuất tại Trung Quốc. Thương hiệu này cũng vào Việt Nam từ cách đây nhiều năm với các mẫu xe MG5, RX5, ZS.

Chính thức ra mắt mẫu xe đầu tiên có tên gọi Hongguang Mini EV tại Việt Nam vào tháng 6-2023, Wuling là cái tên được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành thương hiệu với những dòng xe quốc dân giá rẻ, giúp người tiêu dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận với ô tô hơn. Wuling đã hợp tác với TMT Motors - một trong những doanh nghiệp chuyên lắp ráp, kinh doanh xe tải tại Việt Nam. Wuling Hongguang Mini EV có giá bán từ 239-282 triệu đồng nhưng hiện tại đã giảm giá 40 triệu đồng còn 199 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn.