Ô tô Trung Quốc tăng tốc vào thị trường Việt

Thời gian gần đây, chỗ đứng của ô tô Trung Quốc ở thị trường Việt Nam được cải thiện khi nhiều hãng xe liên tục mở bán sản phẩm mới.



Dồn dập "tấn công" thị trường Việt

Cuối tháng 1-2024, thương hiệu xe Chery Trung Quốc chính thức giới thiệu mẫu Omoda C5 thuộc phân khúc SUV hạng B với 2 phiên bản deluxe và luxury, sử dụng động cơ 1.5L turbo, giá bán trên dưới 700 triệu đồng/chiếc. Đây là mẫu xe cạnh tranh với Kia Seltos, Hyundai Creta và Honda HR-V.

Ngày 13-1 vừa qua, Lynk & Co Automobile International Sales Co.LtD và Công ty CP GreenLynk Automotives ra mắt thương hiệu ô tô Lynk & Co tại TP HCM, sau khi mở showroom tại Hà Nội hồi tháng 12-2023. Hãng này giới thiệu bộ 3 SUV Lynk & Co 01 với mức giá 999 triệu đồng/chiếc và Lynk & Co 05, 09 cùng có giá bán 1,599 tỉ đồng/chiếc.

Trước đó, tháng 8-2023, thương hiệu Haval mở bán mẫu xe hybrid H6 với giá 986 triệu đồng/chiếc tại Việt Nam. Tuy 4 tháng cuối năm 2023, hãng chỉ bán được 200 chiếc, đạt 40% mục tiêu đề ra song vẫn tự tin sẽ chinh phục được người tiêu dùng Việt nhờ khả năng tiết kiệm xăng lên đến 70%. Theo giới thiệu của hãng, mẫu xe H6 hoạt động hoàn toàn bằng điện ở vận tốc 0 - 35 km/giờ, hoạt động theo cơ chế vừa xăng vừa điện ở vận tốc trên 35 đến trên 65 km/giờ và quay lại sử dụng điện khi xe đều ga ở vận tốc 80 - 100 km/giờ.

Các hãng ô tô Trung Quốc đang tìm nhiều cách chinh phục thị trường Việt Nam

Haval dự kiến trong năm nay sẽ mở rộng thêm 25 đại lý ở Việt Nam, nâng tổng số lên 45 đại lý. Đồng thời, hãng sẽ đưa về thêm 2 mẫu khác là Jolion và Tank 300.

Một thương hiệu xe của Anh nhưng đã được SAIC Motor (Trung Quốc) mua lại cũng khai phá thị trường Việt Nam khá thành công là MG với các mẫu MG5, MG ZS và RX5. Ngoài ra, thị trường còn xuất hiện nhiều mẫu ô tô Trung Quốc khác được phân phối bởi Kylin-GX668 như Beijing X7 của Tập đoàn BAIC hay H9, E-HS9 của hãng xe Hongqi.

Đáng chú ý, ô tô thuần điện Trung Quốc cũng được giới thiệu ở thị trường Việt Nam khá nhiều, như mẫu đa dụng 7X, 7X-E của thương hiệu Haima. Haima còn tuyên bố sẽ mở các đại lý tại Hà Nội và TP HCM trong thời gian sớm nhất. Hãng Chery Trung Quốc dự kiến ra mắt thêm mẫu ô tô thuần điện Omoda C5 EV, di chuyển được 450 km/lần sạc. Tương tự, MG cũng dự kiến đưa về thị trường Việt Nam một số sản phẩm thuần điện trong năm nay.

Nâng chất lượng ô tô xuất sang Việt Nam

Ông Trần Nam Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam, cho hay khách hàng đã quan tâm đến thương hiệu MG nhiều hơn nên tăng trưởng doanh số của hãng khá tốt. Nhiều khách hàng phản hồi hãng có chính sách hậu mãi tốt, giá phụ tùng rẻ. Cũng theo ông Thắng, thị trường ô tô trong nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển nên dễ hiểu vì sao các hãng xe Trung Quốc tích cực đưa sản phẩm sang.

Theo ông Vũ Văn Thường, Giám đốc Công ty CP Haval Thành An Sài Gòn - nhà phân phối ô tô Haval, chất lượng xe Trung Quốc hiện nay đã khác trước nhờ sử dụng nhiều công nghệ. Ông Thường dự báo thời gian tới, nhiều hãng xe Trung Quốc sẽ tiếp tục đổ bộ vào thị trường Việt Nam, tạo nên làn gió mới và tăng sự cạnh tranh. "Ô tô Haval tuy có giá gần 1 tỉ đồng/chiếc nhưng được trang bị công nghệ tương đương dòng xe cao cấp giá tầm 2 tỉ đồng/chiếc. Hầu hết hãng xe Trung Quốc đang đưa ra sản phẩm giá cao với chất lượng ổn định để lấy lại lòng tin của khách hàng" - ông Thường giới thiệu thêm.

Ông Trần Ngọc Phúc, chuyên gia ô tô, cho rằng trước xu hướng chuyển đổi sang sử dụng xe điện trên toàn cầu, các hãng xe Trung Quốc buộc phải thích nghi nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, sẽ có không ít nhà máy không thể chuyển đổi, buộc phải tìm đến những thị trường còn tiềm năng tiêu thụ xe xăng, trong đó có Việt Nam. Cũng dự báo sắp tới sẽ có nhiều hãng xe từ nước láng giềng tràn vào thị trường Việt Nam, ông Phúc giải thích thêm rằng Trung Quốc có chính sách mạnh mẽ về việc chuyển từ sử dụng xe xăng sang xe điện nên nếu các hãng không sớm chinh phục thị trường mới thì sẽ không còn "đất sống".

Nhiều chuyên gia ô tô đánh giá giai đoạn này, các hãng xe Trung Quốc có khả năng thành công trên đất Việt. Nếu như trước đây, các hãng chủ yếu phân phối xe qua kênh trung gian thì hiện nay, hãng hợp tác với đối tác Việt Nam để cùng xây dựng thương hiệu, mở đại lý chính hãng và chăm sóc khách hàng nên hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Vẫn còn hoài nghi Giới chuyên gia ô tô vẫn ít nhiều hoài nghi về sự thành công của xe Trung Quốc ở thị trường Việt, nhất là xe động cơ đốt trong. Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng cho biết chưa rõ chất lượng ô tô động cơ đốt trong của Trung Quốc ra sao nhưng riêng dòng xe điện của nước này thì có sức cạnh tranh rất tốt ở thị trường châu Âu, Mỹ. Nhờ đó, người tiêu dùng Việt Nam sẽ dần có cái nhìn khác về sản phẩm ô tô từ công xưởng lớn nhất thế giới. "Tuy chất lượng xe Trung Quốc đã được chứng minh trên thị trường thế giới nhưng để thị trường Việt Nam chấp nhận còn phải chờ thêm khoảng 5 - 10 năm nữa" - ông Đồng nhận định.

Trung Quốc thuộc tốp đầu bán ô tô cho Việt Nam Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1-2024, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 9,1% so với tháng 12-2023. Theo đó, cả tháng đầu năm nay chỉ nhập về 6.955 ô tô nguyên chiếc. Đáng chú ý, Indonesia dẫn đầu các thị trường cung cấp xe nguyên chiếc cho Việt Nam với 2.647 chiếc, Trung Quốc vươn lên vị trí thức 2 với 1.987 chiếc và Thái Lan tụt hạng xuống thứ 3 với 1.858 chiếc. Tháng 2-2024, nhập khẩu xe Trung Quốc giảm còn 1.000 chiếc, về lại thứ 3, trả vị trí thứ 2 cho Thái Lan với 3.788 chiếc. Indonesia vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 4.441 ô tô nhập khẩu từ nước này vào Việt Nam.