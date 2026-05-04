Văn hóa - Văn nghệ

"Oan hồn Hứa Thị" ám ảnh qua phong cách phim giả tài liệu

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Lầu chú Hỏa" khai thác truyền thuyết đô thị về "Oan hồn Hứa Thị" được làm theo phong cách phim giả tài liệu.

"Lầu chú Hỏa" là phim Việt đầu tiên ứng dụng phong cách phim giả tài liệu

Nhà sản xuất phim "Lầu chú Hỏa" ngày 4-5 tung poster và đoạn video clip về phim. Đây cũng là lần đầu tiên, phong cách phim giả tài liệu được ứng dụng ở thị trường phim Việt.

Câu chuyện phim gắn liền với cô Hứa, con gái một thương gia giàu có vào đầu thế kỷ XX. Mắc bệnh lạ, cô được gia đình "giấu" trong căn phòng trên gác, sống tách biệt. Chết trong cô độc, oan hồn cô không siêu thoát, ở lại mãi trong căn nhà.

"Oan hồn Hứa Thị" ám ảnh qua phong cách phim giả tài liệu - Ảnh 1.

"Oan hồn Hứa Thị" ám ảnh qua phong cách phim giả tài liệu - Ảnh 2.

Một nhóm bạn trẻ đến khám phá ngôi nhà bị đồn ma ám

"Oan hồn Hứa Thị" ám ảnh qua phong cách phim giả tài liệu - Ảnh 3.

Họ đột nhập vào bên trong

"Oan hồn Hứa Thị" ám ảnh qua phong cách phim giả tài liệu - Ảnh 4.

"Oan hồn Hứa Thị" ám ảnh qua phong cách phim giả tài liệu - Ảnh 5.

Thực hiện nghi thức tâm linh

"Oan hồn Hứa Thị" ám ảnh qua phong cách phim giả tài liệu - Ảnh 6.

Những hình ảnh lạ xuất hiện

"Oan hồn Hứa Thị" ám ảnh qua phong cách phim giả tài liệu - Ảnh 7.

Nỗi sợ hãi ám ảnh

Đoạn video clip phim

Đoạn video clip dẫn khán giả theo chân một nhóm bạn trẻ bước vào khám phá căn biệt thự đã tồn tại hơn 100 năm. Họ phá tung cánh cửa đã khóa, lật tung những lớp bụi phủ dày để tìm kiếm sự thật sau những lời đồn của cư dân. Khung hình rung lắc, ánh sáng chớp lòe, để lộ hình ảnh cô gái mặc đồ trắng thình lình xuất hiện cùng một nghi lễ bí ẩn.

Bước chân vào căn nhà mang lời đồn ma ám, các streamer buộc phải đối diện nỗi sợ kinh hoàng.

Truyền thuyết đô thị "Oan hồn Hứa thị" được khai thác mới

Phong cách phim giả tài liệu quen thuộc với điện ảnh thế giới qua các tác phẩm: "The Blair Witch Project", "Paranormal Activity". Nhưng tại thị trường Việt Nam, phong cách phim này chưa phổ biến.

"Truyền thuyết dân gian đô thị thường đã có sẵn chất liệu như vong hồn này là ai, tại sao oán khí nặng đến vậy, câu chuyện của họ là gì… Khi đưa câu chuyện lên màn ảnh rộng, khán giả sẽ dễ tin vào những điều xảy ra trong phim hơn là các phim hoàn toàn hư cấu khác. 

Và đó cũng là cái khó, chúng tôi phải nỗ lực hư cấu thật hấp dẫn một câu chuyện mà ai cũng đã nghe, đã biết rõ ràng" - đạo diễn Hùng Trần thổ lộ.

"Oan hồn Hứa Thị" ám ảnh qua phong cách phim giả tài liệu - Ảnh 8.

Poster phim

Anh cho biết thêm không ngại sự so sánh tác phẩm của mình và những phim cùng thể loại nổi tiếng trong khu vực hoặc thế giới. Do đặc tính giả tài liệu, phim luôn có hình ảnh rung lắc, có thể gây chóng mặt cho những khán giả chưa quen xem với dạng phim này.

Đạo diễn và ê-kíp đã bàn tính kỹ lưỡng, nghiên cứu cách dàn dựng, quay phim để cân bằng giữa những yếu tố cần có của giả tài liệu và kỹ thuật làm phim thông thường, đảm bảo phim thuận lợi tiếp cận số đông khán giả.

"Lầu chú Hỏa" ấn định ra rạp từ ngày 12-6. Kịch bản phim dựa theo lời đồn "Oan hồn Hứa thị" truyền miệng lâu đời ở khu Chợ Lớn, trở thành một truyền thuyết đô thị gây ám ảnh.

Đạo diễn Quốc Thịnh tỏa sáng trong "Con ma nhà họ Hứa"

(NLĐO) – Tối 16-3, Sân khấu Hoàng Thái Thanh đã tổ chức suất diễn tốt nghiệp đại học đạo diễn với vở "Con ma nhà họ Hứa" của đạo diễn Quốc Thịnh. Học trò NSƯT Thành Hội đã tỏa sáng với hai vai trò đạo diễn và diễn viên

Phim về "con ma nhà họ Hứa" cạnh tranh cùng "Ma xó", "Ốc mượn hồn"

(NLĐO) - Ba phim cùng ra rạp trong tháng 6 và trong đó "Lầu chú Hỏa" - liên quan đến truyền thuyết đô thị "con ma nhà họ Hứa", cạnh tranh trực diện "Ma xó".

Sau "Địa đạo", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tái xuất với "Cận kề cái chết"

(NLĐO) - Phim điện ảnh "Cận kề cái chết" được công bố, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với thể loại phim chiến tranh, lịch sử, hành động.

Lầu chú Hỏa Oan hồn Hứa Thị đạo diễn Hùng Trần phim giả tài liệu
