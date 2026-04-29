Sau "Địa đạo", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tái xuất với "Cận kề cái chết"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Sau "Địa đạo", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tái xuất với "Cận kề cái chết"

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim điện ảnh "Cận kề cái chết" được công bố, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với thể loại phim chiến tranh, lịch sử, hành động.

Theo thông tin nhà sản xuất công bố ngày 29-4, "Cận kề cái chết" lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ, thời điểm cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Nội dung xoay quanh một tù nhân vốn là đặc vụ của đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam.

Tù nhân này nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD lớn cần được chuyển về cho cách mạng và cũng là người duy nhất biết vị trí cất giấu số tiền này.

Bị giam tại trại giam Phú Quốc, nơi được ví như "địa ngục trần gian" thời bấy giờ, tù nhân này buộc phải lên kế hoạch trốn trại trong điều kiện gần như bất khả thi. "Cận kề cái chết" không đơn thuần là phim về vượt ngục, mà là hành trình sinh tồn nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn.

Sau "Địa đạo", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tái xuất với "Cận kề cái chết" - Ảnh 1.

Phim đang giai đoạn tìm kiếm diễn viên và lên kế hoạch sản xuất

Sau thành công của "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục khai thác thế mạnh của mình khi đặt những nhân vật vào tình huống căng thẳng tột độ, nơi nội tâm và bản năng sinh tồn liên tục giằng xé.

Với dự án lần này, đạo diễn hướng đến việc khắc họa không chỉ sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn những góc khuất ít được kể về nội tâm của người chiến sĩ cách mạng, đặc biệt là niềm tin và ý chí con người trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Phim đang trong giai đoạn casting (tuyển chọn diễn viên) và lên kế hoạch sản xuất. Giai đoạn đầu của quá trình casting hiện đang nhận hồ sơ online đến hết ngày 7-5. Ở giai đoạn 2, các hồ sơ phù hợp sẽ nhận được lời mời để tham gia vào vòng casting trực tiếp vào ngày 8-5. Tác phẩm dự kiến ra rạp trong năm 2027.

"Cận kề cái chết" tìm kiếm chủ nhân các vai diễn: Hưng, Tuân, Cang, Giang, Nhơn, ông Hợp, Kim.

Bùi Thạc Chuyên bật mí về kết mới của "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

(NLĐO) – Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết cái kết trong phiên bản đặc biệt của phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" sẽ khác, làm khán giả hài lòng hơn.

Nghệ sĩ Việt tề tựu mừng phim của Bùi Thạc Chuyên

(NLĐO) - Nhiều nghệ sĩ Việt như Cẩm Vân, Khắc Triệu, Đoan Trang, Nam Thư, Tiến Luật, Minh Dự… tề tựu thảm đỏ ra mắt phim “Tro tàn rực rỡ” do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn.

Phim đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ra mắt tựa mới

(NLĐO) - Bộ phim kinh dị của đạo diễn nổi tiếng Bùi Thạc Chuyên đã chính thức mang tên “Lời nguyền huyết ngãi”. Bộ phim đang trong giai đoạn hậu kỳ và sẽ sớm ra mắt khán giả

tái xuất đạo diễn Bùi Thạc Chuyên Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối Phim "Cận kề cái chết"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo