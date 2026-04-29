Sau "Địa đạo", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tái xuất với "Cận kề cái chết"

Theo thông tin nhà sản xuất công bố ngày 29-4, "Cận kề cái chết" lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ, thời điểm cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Nội dung xoay quanh một tù nhân vốn là đặc vụ của đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam.

Tù nhân này nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD lớn cần được chuyển về cho cách mạng và cũng là người duy nhất biết vị trí cất giấu số tiền này.

Bị giam tại trại giam Phú Quốc, nơi được ví như "địa ngục trần gian" thời bấy giờ, tù nhân này buộc phải lên kế hoạch trốn trại trong điều kiện gần như bất khả thi. "Cận kề cái chết" không đơn thuần là phim về vượt ngục, mà là hành trình sinh tồn nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn.

Phim đang giai đoạn tìm kiếm diễn viên và lên kế hoạch sản xuất

Sau thành công của "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục khai thác thế mạnh của mình khi đặt những nhân vật vào tình huống căng thẳng tột độ, nơi nội tâm và bản năng sinh tồn liên tục giằng xé.

Với dự án lần này, đạo diễn hướng đến việc khắc họa không chỉ sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn những góc khuất ít được kể về nội tâm của người chiến sĩ cách mạng, đặc biệt là niềm tin và ý chí con người trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Phim đang trong giai đoạn casting (tuyển chọn diễn viên) và lên kế hoạch sản xuất. Giai đoạn đầu của quá trình casting hiện đang nhận hồ sơ online đến hết ngày 7-5. Ở giai đoạn 2, các hồ sơ phù hợp sẽ nhận được lời mời để tham gia vào vòng casting trực tiếp vào ngày 8-5. Tác phẩm dự kiến ra rạp trong năm 2027.

"Cận kề cái chết" tìm kiếm chủ nhân các vai diễn: Hưng, Tuân, Cang, Giang, Nhơn, ông Hợp, Kim.