Ổn định căn cơ đời sống công nhân

Dù mức hiện tại đã cao hơn lương tối thiểu (LTT) vùng 300.000 đồng nhưng trong đợt tăng lương lần này, Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam (KCN Đồng An, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn tăng cho công nhân (CN) thêm 280.000 đồng/người/tháng. Theo bà Hà Bình, Giám đốc Nhân sự công ty, việc này nhằm động viên người lao động (NLĐ) yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp (DN).



Không để công nhân chờ đợi

Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam hiện có khoảng 3.000 lao động. Do yêu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển thêm khoảng 500 người song gặp vô vàn khó khăn. Vì vậy, việc ổn định chính sách lương, thưởng, nhất là phúc lợi, là cách DN giữ chân NLĐ.

Bên cạnh tiền lương, hằng tháng, CN Bowker Việt Nam còn được công ty trợ cấp 700.000 đồng, chưa kể tiền thưởng sản lượng (ít nhất 40.000 đồng/ngày). CN mới sau 3 tháng ký hợp đồng lao động sẽ thi tay nghề, nếu đạt cũng sẽ được nâng lương.

Công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam tại nhà máy ở Bình Dương an tâm làm việc khi được bảo đảm tiền lương, phúc lợi

Trong khi đó, Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam có 4 nhà máy ở Bình Dương, Bắc Ninh, Quảng Ngãi và Đà Nẵng, với hơn 6.000 lao động. Hằng năm, ban tổng giám đốc có những cuộc họp với giám đốc 4 nhà máy cùng đại diện Công đoàn để đánh giá toàn diện thu nhập của CN, từ đó có biện pháp nâng cao đời sống NLĐ.

Foster Việt Nam xem xét nâng lương dựa trên các tiêu chí như mức độ trượt giá, giá xăng, tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt khác của CN. Thay vì chờ nhà nước điều chỉnh LTT vùng, công ty luôn tăng lương sớm cho NLĐ ngay từ đầu năm để họ an tâm làm việc.

Ông Trần Hưng Đạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam, cho biết tại các DN thuộc công ty hiện có 8 bậc lương. Mức lương của CN mới vào làm là 5,323 triệu đồng, cứ 6 tháng tăng 1 bậc và đến năm thứ ba thì mỗi năm tăng 1 bậc. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ các khoản phụ cấp như đi lại, xăng xe, nhà ở..., mỗi tháng khoảng 750.000 đồng. Tùy tay nghề, CN còn được trợ cấp thêm, ít nhất 150.000 đồng/tháng.

"Tăng lương sớm cũng là cách ổn định tâm lý NLĐ, giúp họ có thêm động lực làm việc. Các khoản trích nộp BHXH, BHYT cũng như phúc lợi khác sẽ được điều chỉnh tăng để bảo đảm quyền lợi của NLĐ" - ông Đạo khẳng định.

An tâm làm việc, cống hiến

Anh Nguyễn Minh Hoàng, CN Công ty TNHH Respone Việt Nam (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), cho biết mức lương cơ bản của anh hiện là 5,8 triệu đồng/tháng. Vì vậy, anh không quá quan tâm đến việc tăng LTT vùng.

Anh Hoàng mới vào làm việc tại công ty hơn 2 tháng. Nhờ mức lương khá cùng với các chế độ chính sách đầy đủ và môi trường làm việc thân thiện nên anh rất an tâm, dự định sẽ gắn bó lâu dài với DN.

Điểm khác biệt của Công ty TNHH Respone Việt Nam so với nhiều DN trên địa bàn là ban giám đốc đưa các khoản phụ cấp vào lương để đóng BHXH cho NLĐ ở mức cao hơn. Hiện nay, thu nhập mỗi tháng của CN (không tính tăng ca) từ 7-10 triệu đồng nên ở công ty này, rất hiếm trường hợp NLĐ xin nghỉ việc.

Theo ông Lê Văn Biền, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Respone Việt Nam, đây là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công đoàn cơ sở với ban giám đốc công ty trong việc bình ổn quan hệ lao động. Ông dẫn chứng câu chuyện cuối năm 2023, khi CN mong muốn được cải thiện bữa ăn giữa ca, Công đoàn đã họp bàn với ban giám đốc. Chia sẻ với mong muốn chính đáng của NLĐ, công ty đã nâng suất ăn từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng. Ông Biền nhìn nhận: "Tăng lương cùng với chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần sẽ giúp NLĐ thêm tin tưởng, gắn bó lâu dài với DN".

Công ty TNHH Rochdale Spears (TP Tân Uyên) cũng là một trong những DN có chế độ tiền lương tiến bộ. Hiện tại, mức lương thấp nhất của khoảng 5.000 NLĐ tại công ty là 5,6 triệu đồng/người/tháng. Trong đợt tăng lương lần này, công ty sẽ tiếp tục tăng thêm cho NLĐ để họ an tâm làm việc.

"Qua khảo sát, đa phần các DN tại Bình Dương đều trả lương cho NLĐ cao hơn mức quy định của nhà nước. Việc chủ động tăng lương sớm là cách để DN thu hút và giữ chân NLĐ, đồng thời thể hiện mong muốn xây dựng một môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp" - bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, nhận xét.