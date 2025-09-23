Ớn lạnh cảnh đất, đá như muốn "nuốt" người đi đường ở Quảng Ngãi

Ngày 23-9, UBND xã Mô Rai (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Tỉnh lộ 674 đi qua địa bàn xã, gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Theo đó, mưa lớn trong đêm 22 và rạng sáng 23-9 khiến tuyến đường Tỉnh lộ 674 qua xã Mô Rai xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn tại Km19 và Km20. Hàng trăm m3 đất, đá cùng cây cối từ taluy dương tràn xuống, vùi lấp mặt đường, khiến giao thông tê liệt.

Tỉnh lộ 674 đi qua địa bàn xã Mô Rai bị sạt lở nghiêm trọng

Đến trưa cùng ngày, tuyến đường vẫn ách tắc, người dân không thể di chuyển, công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn. Xã Mô Rai đã khẩn cấp báo cáo Sở Xây dựng tỉnh để sớm có phương án khắc phục, thông tuyến trong thời gian ngắn nhất.

Tỉnh lộ 674 dài 36 km, là tuyến đường huyết mạch nối xã biên giới Mô Rai với xã Sa Thầy (tỉnh Quảng Ngãi). Việc sạt lở khiến người dân Sa Thầy muốn qua xã Mô Rai phải đi vòng qua Tỉnh lộ 675 và Quốc lộ 14C, với quãng đường xa hơn khoảng 15 km.

Cũng do mưa lớn, tuyến đường Tỉnh lộ 627C từ trung tâm hành chính xã Đặng Thùy Trâm đi thảo nguyên Bùi Hui (điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ngãi), liên tục xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, đá tảng đường kính từ 0,3 - 1m rơi xuống mặt đường, gây sụt lún, hư hỏng nền đường.

Đáng lo ngại, nhiều khối đá lớn trên taluy dương đã nứt gãy, nguy cơ lăn xuống đường rất cao. Địa hình nơi đây vốn hiểm trở, một bên đồi núi, một bên vực sâu, lại nhiều khúc cua gấp. Vào chiều tối, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, nỗi lo đá rơi càng trở thành "ám ảnh" của người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, cho biết đoạn từ UBND xã đến thảo nguyên Bùi Hui hiện có ít nhất 5 - 6 điểm đá tảng rơi xuống đường. Chính quyền đã di dời một số khối đá, cắm biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi trời mưa. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nguy cơ đá tiếp tục rơi xuống đường là rất lớn, gây mất an toàn cho người đi lại.

Nhiều khối đá lớn lăn từ trên núi cao xuống mặt đường Tỉnh lộ 627C

"Nếu sạt lở nghiêm trọng hơn, xã có thể bị cô lập hoàn toàn với Ba Tơ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm khảo sát, xử lý những điểm đá lở, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và người dân mỗi khi qua lại tuyến đường này", ông Văn nhấn mạnh.

Ngoài ra, các địa phương khác như tại xã Sơn Tây, xã Tây Trà Bồng… do mưa lớn khiến nhiều điểm bị đất, đá từ mái taluy dương sạt xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khảo sát 15 tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và các tuyến đường do sở quản lý, tập trung tại khu vực miền núi phía tây để đánh giá mức độ hư hỏng, xác định vị trí xung yếu, từ đó đề xuất phương án khắc phục, sửa chữa kịp thời.