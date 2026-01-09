Ớn lạnh hình ảnh xe ben vượt ẩu, bụi bay mù mịt

Ngày 9-1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế lái chiếc xe ben biển số 72H-052... phóng nhanh vượt ẩu, lấn vào làn xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, kéo theo bụi mù mịt khiến những người đi xe máy phía sau phải chịu trận.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 16 giờ 8 phút, ngày 8-1 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua hầm chui vào kho TBS, thuộc phường Đông Hòa, TPHCM (trước đây thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo người quay clip, đoạn đường nói trên đang thi công Vành đai 3, nhiều người đi xe máy đã cố gắng chạy chậm để không kéo theo bụi.

Hình ảnh xe ben chạy lấn làn

Thời điểm này, làn ô tô đang đông xe, nhiều phương tiện xếp hàng còn chiếc xe ben nói trên đã lấn vào làn xe máy để vượt lên.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT Rạch Chiếc vào cuộc xác minh, mời tài xế lên làm việc.