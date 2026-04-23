Kinh tế

Ông Bùi Cao Nhật Quân làm chủ tịch Novaland

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu làm Chủ tịch HĐQT Novaland sau khi được cha là ông Bùi Thành Nhơn chuyển giao vị trí Chủ tịch NovaGroup vài ngày.

Ngày 23-4, sau đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland), ông Bùi Cao Nhật Quân- Chủ tịch NovaGroup được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland thay cha là ông Bùi Thành Nhơn.

Ông Bùi Cao Nhật Quân cho biết HĐQT nhiệm kỳ mới ý thức rõ trọng trách và khẳng định Novaland đang triển khai một cuộc cải cách mạnh mẽ với ưu tiên là hoàn tất các &nbsp;cam kết đối với khách hàng và nhà đầu tư. Đặc biệt, Novaland cam kết không chỉ kiến tạo những đô thị và điểm đến hiện đại mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, thực hiện trách nhiệm đóng góp vào một Việt Nam phát triển.

Trước đó tại ĐHCĐ, ông Bùi Thành Nhơn, Nhà sáng lập Novaland, nhấn mạnh việc thực hiện các cam kết với khách hàng và cổ đông không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là uy tín và danh dự của doanh nghiệp. Năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 22.715 tỉ đồng, tăng 3,26 lần so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỉ đồng. Năm nay, công ty dự kiến bàn giao 2.600 sản phẩm, hơn 4.300 sổ hồng, tiếp tục bán mới hơn 2.100 sản phẩm. Hiện Novaland còn hơn 2.400 ha quỹ đất mới chưa triển khai, tập trung ở các khu vực nhiều tiềm năng về kinh tế - du lịch.

Ông Bùi Cao Nhật Quân làm chủ tịch Novaland - Ảnh 1.

Ông Bùi Thành Nhơn tại ĐHCD Novaland

Đại hội đã thông qua phương án huy động vốn: Phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch trước ngày HĐQT phê duyệt phương án phát hành. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 dự kiến có quy mô hơn 111,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ông Bùi Cao Nhật Quân làm chủ tịch Novaland - Ảnh 2.

Ông Bùi Thành Nhơn tặng hoa cho HĐQT mới của Novaland

Theo ông Nhơn, công ty đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư để tiếp tục thực hiện các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm), đại hội cũng đã thông qua việc gia hạn thanh toán lãi, ngày đáo hạn mới được gia hạn sang 16-7-2028.

Đại hội đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Đại hội đã thông qua cơ cấu HĐQT Novaland gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập HĐQT.


(NLĐO)- Diễn viên Chi Bảo đã hợp tác với Novaland từ 2022 với vai trò cùng góp vốn tại một công ty

Nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn vừa chuyển giao vai trò chủ tịch NovaGroup cho con trai

(NLĐO)- Ông Bùi Thanh Nhơn chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân.

Novaland đề xuất siêu mô hình đô thị phức hợp ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Mô hình đô thị phức hợp tại khu vực xã Nam Ban Lâm Hà và xã Hiệp Thạnh do Novaland đề xuất có quy mô dự kiến từ 5.000 – 7.000 ha.

