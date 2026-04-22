Novaland đề xuất siêu mô hình đô thị phức hợp ở Lâm Đồng

Ngày 22-4, UBND xã Nam Ban Lâm Hà cùng các sở ngành, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Tập đoàn Novaland về thu hút đầu tư và định hướng công tác quy hoạch trên địa bàn xã.



Lãnh đạo Tập đoàn Novaland trong buổi làm việc với UBND xã Nam Ban Lâm Hà.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Novaland kiến nghị mô hình đô thị phức hợp tại khu vực xã Nam Ban Lâm Hà và mở rộng, kết nối cao tốc Liên Khương – Prenn với quy mô dự kiến từ 5.000 – 7.000 ha tại xã Nam Ban Lâm Hà với 3 trụ cột chính gồm:

Khu đô thị thông minh (Nam Ban Lâm Hà) sẽ đồng hành cùng địa phương xây dựng các tuyến giao thông mở rộng kết nối liên vùng, ứng dụng mô hình quản lý hiện đại nhằm tăng cường kết nối liên vùng, giảm tải cho áp lực đô thị hóa các khu vực trung tâm Đà Lạt;

Khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng (tại xã Hiệp Thạnh) với các chức năng như sân golf liên hợp, phim trường giải trí; Khu liên hợp thể thao đa bộ môn; Làng hưu trí và dưỡng lão; khu khách sạn 4-5 sao chuẩn Quốc tế. Bên cạnh đó là Trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Đối với định hướng phát triển đô thị (xã Nam Ban Lâm Hà), mở rộng phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng (xã Hiệp Thạnh), Tập đoàn Novaland đề xuất 2 xã đồng thuận, báo cáo các sở ngành và UBND tỉnh xem xét, thống nhất bổ sung vào quy hoạch tỉnh, làm cơ sở hoàn thiện điều kiện pháp lý để đầu tư.

Di tích thắng cảnh cấp quốc gia thác Voi nằm trong trung tâm xã Nam Ban Lâm Hà.

Tại cuộc làm việc, Tiến sĩ Phạm S, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhận định xã Nam Ban Lâm Hà có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Trên cơ sở đó, ông S đề xuất địa phương thực hiện 4 lĩnh vực có lợi thế để phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Đó là phát triển các dự án đô thị sinh thái thông minh trên nền tảng công nghệ, quy chuẩn đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; phát triển du lịch xanh; kết nối liên kết vùng.

Địa phương cũng cần hướng đến khai thác du lịch canh nông, du lịch chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chữa lành. Đồng thời xây dựng các dự án du lịch kết hợp quản lý, bảo vệ rừng…

Chùa Linh Ẩn là một trong những địa điểm nổi tiếng thu hút du khách thập phương đến với xã Nam Ban Lâm Hà.

Nhiều chuyên gia, nhà quy hoạch kiến trúc, lãnh đạo các sở ngành đã đóng góp ý kiến, đề xuất các mô hình đầu tư, phát triển cho xã Nam Ban Lâm Hà trong tương lai như kinh tế xanh, du lịch xanh, du lịch thể thao - sức khỏe - nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông.

Ông Phạm S, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà, cho biết đầu tháng 4-2026 đã có tờ trình mở tuyến đường chiến lược kết nối trực tiếp đến Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và nút giao đường cao tốc Liên Khương – Prenn, rút ngắn khoảng cách kết nối xã với sân bay Liên Khương còn 11 km và các địa phương trung tâm của tỉnh.

Sau buổi làm việc, xã Nam Ban Lâm Hà sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp, đề xuất tâm huyết của các sở ngành, chuyên gia, Tập đoàn Novaland để hoàn thiện quy hoạch xã, thu hút đầu tư trong thời gian tới.