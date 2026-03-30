Tái đắc cử Chủ tịch Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngày 30-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026–2031, ông Phạm Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026 – đã được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 gồm các ông, bà: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Dương Mah Tiệp và Nguyễn Hữu Quế. Đồng thời, 16 Ủy viên UBND tỉnh cũng được bầu tại kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ sự trân trọng trước sự tín nhiệm của HĐND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, UBND tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, gắn với phát triển bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định sẽ cùng tập thể UBND tỉnh hành động quyết liệt, lấy kết quả thực chất làm thước đo; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, góp phần đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 Phạm Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII cũng đã bầu 35 hội thẩm TAND tỉnh và 442 hội thẩm TAND tại 14 khu vực nhiệm kỳ 2026–2031.