Thời sự Chính trị

Ông Cao Anh Minh giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình TP HCM

LÊ VĨNH. Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình TP HCM

Chiều 30-9, UBND TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ. Cùng dự còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc và các Phó Chủ tịch UBND TP HCM. 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP HCM đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình TP HCM.

Ông Cao Anh Minh giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình TP HCM

Theo đó, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình TP HCM.

Ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM; bà Diệp Bửu Chi, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM; ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; ông Trương Thanh Phong, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu cùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình TP HCM.

Ông Cao Anh Minh sinh năm 1968; quê quán tỉnh Tây Ninh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Kỹ sư Thông tin Vô tuyến Truyền thanh và Truyền hình, Cử nhân Báo chí. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

TP HCM đài phát thanh truyền hình Cao Anh Minh
