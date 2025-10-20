Ông Đặng Hồng Sỹ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, vừa ký thông báo cho biết Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất phân công ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.



Ông Đặng Hồng Sỹ (49 tuổi, quê quán Hà Tĩnh), trình độ cử nhân báo chí, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp; là đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội.

Trước sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, ông Đặng Hồng Sỹ giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

Sau sáp nhập 3 tỉnh, ông Đặng Hồng Sỹ là Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.