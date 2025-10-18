Lâm Đồng: Nhiều dự án chờ chuyển mình

Sau khi hợp nhất với Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng là địa phương có diện tích rừng lớn nhất nước với 1,1 triệu ha, độ che phủ gần 47%.

"Đóng băng"

Đây là lợi thế mà Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Hồ Văn Mười - khẳng định, nằm trong danh sách nhiều cái nhất mà Lâm Đồng có được sau hợp nhất. Trong đó, phát triển du lịch gắn với phát triển, bảo vệ rừng là một trong những hướng có nhiều tiềm năng.

Tuy nhiên, thực tế chuyển mục đích sử dụng rừng, thuê rừng đang là một trong những vướng mắc khiến nhiều dự án ở địa phương này chậm tiến độ. Không ít doanh nghiệp muốn thuê môi trường rừng để thực hiện dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; hoặc dự án có liên quan việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản trên đất có rừng phòng hộ đang bối rối.

Họ gặp vô số khó khăn, trong đó có nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng được thực hiện theo điều 14 Luật Lâm nghiệp năm 2017 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 điều 248 Luật Đất đai năm 2024).

Doanh nghiệp muốn chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì cần lập hồ sơ theo quy định tại Nghị định 156/2018 và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định.

Là địa phương có diện tích rừng lớn nhất nước, Lâm Đồng xác định mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, lợi thế này

Trong số này, Công ty TNHH Khánh Vân được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 7.685 m2 đất rừng từ đầu năm 2017 để thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay, việc này chưa hoàn thành do chưa được chính thức chuyển mục đích.

Còn vào cuối tháng 6-2025, hai doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Dịch vụ Toàn cầu VN và Công ty TNHH Dịch vụ Ruby Đà Lạt cũng có nhu cầu thuê môi trường rừng thực hiện dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Thế nhưng, vị trí muốn thuê trước đây do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý. Ban này giải thể và doanh nghiệp phải chờ đơn vị quản lý mới hoàn thiện phương án quản lý rừng bền vững và đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của khu rừng trình cấp thẩm quyền phê duyệt, sau đó mới có thể cho thuê theo quy định với nhiều tiêu chí.

Triển khai nhiều biện pháp gỡ khó

Thống kê của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng thể hiện trên địa bàn có gần 300 dự án gặp vướng mắc, chậm tiến độ. Trong đó, nhiều dự án, chủ yếu là dự án dịch vụ du lịch, "đứng bánh" vì liên quan đến việc thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.

Để tháo gỡ khó khăn gần 300 dự án ngoài ngân sách nhà nước nêu trên, ông Hồ Văn Mười vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc. Thực hiện chỉ đạo, theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan này đã đề nghị các sở, ban, ngành và đơn vị chủ rừng khẩn trương rà soát các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự án thu hút đầu tư trọng điểm... để thực hiện đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Sau đó, gửi đến UBND cấp xã để tổng hợp, xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.

Đối với cấp tỉnh, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp tới, tỉnh Lâm Đồng đã gửi nhiều nội dung góp ý và kiến nghị quan trọng.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng được thực hiện trên nguyên tắc không để xảy ra vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Trong đó, viện dẫn quy định trong Luật Đất đai 2024 khiến doanh nghiệp gặp khó khi thực hiện dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đã được cấp chủ trương đầu tư trước đây, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Quốc hội xem xét cho phép doanh nghiệp được thuê đất rừng phòng hộ, thuê rừng để phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng, tương tự quy định của Luật Đất đai 2013. Điều này vừa phát huy được tiềm năng của đất rừng vừa tạo được nguồn thu để tiếp tục bảo vệ và phát triển rừng.

UBND tỉnh cũng đề nghị làm rõ quy định về tài sản hợp pháp trên đất dự án liên quan đến đất rừng bị chấm dứt hoặc chuyển nhượng, việc cho phép doanh nghiệp được đăng ký và chuyển nhượng tài sản hợp pháp do mình đầu tư...



