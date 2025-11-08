Ông Đinh Văn Liên, người bị bắt cùng chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là ai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ông Đinh Văn Liên, người bị bắt cùng chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là ai?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ông Đinh Văn Liên từng giới thiệu đã tốt nghiệp ngành Trung Quốc học và Dược sĩ.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 5-11, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giam ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng) cùng Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc (thực tế là chủ sở hữu), có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại TP HCM do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai là một doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Y dược EBC có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai.

Tập đoàn này do ông Đinh Văn Liên làm Chủ tịch HĐQT. Ông từng giới thiệu đã tốt nghiệp ngành Trung Quốc học và Dược sĩ.

Ông Đinh Văn Liên, nhân vật bị bắt cùng chồng ca sĩ Đoàn Di Băng là ai? - Ảnh 1.

Ông Đinh Văn Liên Nguồn: EBC

Trước khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, ông đã tích lũy nhiều kinh nghiệm đa dạng, từ biên dịch, phát thanh đến giảng dạy ngôn ngữ Việt Nam cho doanh nhân nước ngoài.

Năm 2009, ông chia sẻ rằng đã làm việc tại một tập đoàn công nghệ và nhanh chóng trở thành giám đốc kinh doanh của công ty thành viên của tập đoàn này.

Đến năm 2013, ông đã rẽ hướng sang kinh doanh bằng cách tham gia vào sản xuất và phân phối mỹ phẩm.

Hiện nay, Tập đoàn Y dược EBC đã có hệ sinh thái như EBC Farm; EBC Factory; EBC invest; EBC healthcare; EBC Media; Viện đào tạo và chuyển giao công nghệ EBC; Viện khoa học mỹ phẩm và sức khoẻ EBB.

Tập đoàn Y dược EBC từng đã nhận Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024. Đây là lần thứ 4 tập đoàn nhận giải thưởng này. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng từng đoạt giải "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng".

Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai tiền thân là Công ty TNHH E.B.C Mỹ phẩm Giang Điền, thành lập tháng 11-2014. Ngành nghề chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh.

Ban đầu công ty có vốn điều lệ 2 tỉ đồng với hai cổ đông gồm ông Bùi Minh Đăng góp 980 triệu đồng (chiếm 49% vốn) và ông Đinh Văn Liên góp 1,02 tỉ đồng (chiếm 51%). Ông Đăng cũng là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Sau các lần đổi tên vào các năm 2017 và 2021, đến tháng 1-2025, công ty chính thức chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần và lấy tên Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai như hiện nay.

Tin liên quan

Động thái mới của Đoàn Di Băng sau khi chồng bị bắt

Động thái mới của Đoàn Di Băng sau khi chồng bị bắt

(NLĐO)- Sáng 6-11, trang Facebook của ca sĩ Đoàn Di Băng đã biến mất, kênh tiktok 1,7 triệu follower của người này cũng bị khoá phần bình luận

Công ty của chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà “lọt tầm ngắm” điều tra?

(NLĐO)- Công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và các chế phẩm vệ sinh, kinh doanh bán buôn thực phẩm,...

Công ty của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng xin lỗi, nói sự cố ngoài tầm kiểm soát

(NLĐO) - VB Group khẳng định sẽ tiếp nhận và hoàn tiền tương ứng cho số lượng sản phẩm mặt nạ Thera Amino Anti-Wrinkle Mask được thu hồi từ khách hàng, đại lý.

Nguyễn Quốc Vũ đoàn di băng Đinh Văn Liên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo