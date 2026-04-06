Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 6-4, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Đỗ Văn Chiến tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV, tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang (cũ); có trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5-2024), XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội (từ 11-2025); Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV (từ tháng 11-2025 đến tháng 4-2026); Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI (từ 4-2026); Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự (từ 11-2025).

Cùng với ông Đỗ Văn Chiến, 5 nhân sự cũng được bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; bà Nguyễn Thị Hồng; ông Nguyễn Doãn Anh; ông Nguyễn Hồng Diên. Trong đó, ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV tái cử.